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生活
2025-05-30 13:00:00

網上熱話｜港男自稱唔小心泊咗6千蚊車 網民議論紛紛嘲諷：乖乖地俾錢啦！

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網上熱話｜港男自稱唔小心泊咗6千蚊車 網民議論紛紛嘲諷：乖乖地俾錢啦！

網上熱話｜港男自稱唔小心泊咗6千蚊車 網民議論紛紛嘲諷：乖乖地俾錢啦！

香港地唔只地少人多，就連車都特別多，因此出街要搵車位泊車的確十分困難，部分停車場的泊車費更有機會頗昂貴。近日一位港男就在社交平台上發文，指自己一個唔小心泊車泊咗6千蚊，上網問大家「可以點做」，引來大批網民議論紛紛。

圖片來源：TVB《堅離地愛堅離地》劇照

圖片來源：TVB《堅離地愛堅離地》劇照

港男自稱唔小心泊咗6千蚊車

近日，一位港男在社交平台上發文，揚言自己「唔小心泊咗6千幾蚊（車），可以點做？在線等」。從他上傳的照片中，可見他在5月21日的下午2時泊入一個領展的停車場，並在5月26日下午5時多離開，屏幕上顯示需要付的泊車費用為港幣6,328元。

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圖片來源：Threads

圖片來源：Threads

疑因1事變天價泊車費

由於事主本人未有回應為何會出現天價泊車費，有網民就估計道「有啲領展場入第一道閘係計卸貨區或上落客區(過咗頭30分鐘開始計$50-60/hr) 要入第二道閘先去到時租區 ($20-30/hr)」、「佢泊咗124hrs除返開大約$53/hr，條數差唔多」、「我fd都試過諗住領展泊日租，點知大懵泊錯另一邊時租，兩日後盛惠千幾蚊」。

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

網民議論紛紛嘲諷：乖乖地俾錢啦！

雖然亦有網嘗試搵解決方法，例如「俾500呀姐幫手買啲野，你明㗎啦」、「同車場姐姐講，可以去返車場嗰度做refund ，不過個手續你預好耐囉」，惟大部分網民均表示「冇乜可以做，乖乖哋找數啦，RIP」、「都算贏左99%香港人，交左6千幾蚊，然後係脆開左個post ，賺左流量」。

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圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads

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