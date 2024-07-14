網上熱話｜港男自言大愛現今香港 列6大新轉變 網民唔受落！

香港近年的轉變有目共睹，經歷過大大小小的變遷，有人遠走他方，亦有人決意留低。早前一位港男就在討論區上發文，數出香港近年6大轉變後，令他認為現時的香港變得更優秀，更高呼「真係好鍾意而家嘅香港」，引大批網民熱烈反駁。

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港男列香港6大新轉變 一位港男日前在討論區上發文，直指現時的香港經歷不少轉變，這些轉變卻令他認為香港變得愈來愈可愛。他列出6大新轉變，包括「有錢佬仆晒X，我同有錢佬嘅距離縮窄咗好多，行步路都有自信啲」、「地產霸權正式玩完」、「少咗好多人返工，大家都搵到好多錢」、「返大陸方便好多」、「yen 變廢紙」，以及「bno 隨時可以移民」。

網民反駁1點 發文者親身回應 港男指以上6點令他「真係好鍾意而家嘅香港」，惟有網民反駁其中兩點，直指「移咗民邊有咁容易去日本玩啊」，怒斥發文者的思想太完美，表面上讚揚香港，但又視方便移民為其中一個優點，更形容為「進可攻退可守」，十分矛盾。發文者親自回應，反擊「喺香港飛日本又平又快，港紙超強勢先會對yen咁平」、「你去到外國邊有咁嘅優勢」，卻對「方便移民」一事未有再作回應。

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