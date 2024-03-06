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生活
2024-03-06 18:00:00

網上熱話｜港男衣物上驚見大埔名物 發文求救點解多咗粒 網民1句回應震驚眾人

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港男衣物上驚見大埔名物 發文求救點解多咗粒 網民1句回應震驚眾人

港男衣物上驚見大埔名物 發文求救點解多咗粒 網民1句回應震驚眾人

天氣開始回暖，踏入春夏季又到昆蟲現身的時間，不少人都已經開始為此而做準備。早前，有大埔網民就在社交平台上發文，直指自己日前在家中衣物上發現大埔名物之一的「臭屁蟲卵」，惟一般的臭屁蟲卵數量為14粒，而發文者所發現的竟然有15粒，比正常情況多咗一粒，令他不禁發文詢問原因。帖文引來網民關注，其中一個回覆更令大家極度震驚，紛紛表示「開始同情」發文者！

（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）

（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）

港男衣物上驚見大埔名物 發文問點解粒數唔啱

春夏季一向是蚊蟲滋生的熱門時節，惹蚊一族其中一個煩惱，必定是想穿短袖衫短褲散熱時，卻難免變成蚊蟲的大食，最後令自己又痕又腫。除了蚊患之外，每年的春夏亦是臭屁蟲現身的季節。早前，有港男就在社交平台上發文，直指自己在家中衣物上驚見大埔名物「臭屁蟲」，而最令他困惑的是，一般出現臭屁蟲卵都會統一為14粒，惟他所發現的卻有15粒，比正常情況多了一粒。

 

（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）

（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）

臭屁蟲影響深遠 理應只有14粒蟲卵

事主對於「粒數唔啱」感到困惑，因而決定發文向一眾網民查詢，直指「唔係14粒嘅咩？點解多咗一粒嘅？」在事主發布的照片中，清晰可見衣物上有15粒綠色的臭屁蟲卵。據悉，臭屁蟲一般會在衣物上產卵，每次都會產下一排約14粒淺綠色的圓球形蟲卵，而蟲卵大約兩星期後便會破殼成蟲，如果未有及時將蟲卵清理，將會孵化成蟲或噴出臭液，嚴重更會引起皮膚敏感、劇痛，以及在衣物上留下難以清洗的污漬。

 

（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）

網民1句回應震驚眾人：已經開始同情你

事主在衣物上發現比正常多了1粒的蟲卵，引起大批網民關注，有網民就一針見血地表示「咁你係應該擔心仲有13粒喺邊」，意指原先有機會誕下兩批共28粒的臭屁蟲卵，可能有13粒一早已孵化，才會令現時僅剩下15粒。亦有網民搞笑留言，揚言「今年閏年，2月都多一日啦」、「佢收到風，係香港生多粒有2萬」、「送多粒」、「臭屁蟲的禮物」，更有網民笑稱「已經開始同情你」，認為事主已深受臭屁蟲害影響。

 

 

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（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）
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