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生活
2024-02-05 16:00:00

網上熱話｜港男讚北上識女仔抵過追港女 列3大致勝關鍵 網民：咁嘅心態不如去越南非洲

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網上熱話｜港男讚北上識女仔抵過追港女 列3大致勝關鍵 網民：咁嘅心態不如去越南非洲

網上熱話｜港男讚北上識女仔抵過追港女 列3大致勝關鍵 網民：咁嘅心態不如去越南非洲

不時都會看到有人對港女有不同的指控，只因部分網民認為港女凡事都要求高，令到一眾港男無所適從，久而久之在看到其他地方的女生時，亦習慣用來與港女做比較。早前，一位港男就在討論區上發文，劈頭直指「北上識女仔」比起留在識港女性價比更高，更列出要追到內地女生的3大致勝之處，引來大批網民留言鬧爆。

不時都會看到有人對港女有不同的指控，只因部分網民認為港女凡事都要求高，令到一眾港男無所適從。（圖片來源：TVB《有樓萬事足》）

不時都會看到有人對港女有不同的指控，只因部分網民認為港女凡事都要求高，令到一眾港男無所適從。（圖片來源：TVB《有樓萬事足》）

港男討論區發千字文 極讚北上識女仔抵過溝港女

對比中港兩地女生的帖文十分常見，只因兩地雖然相隔不遠，但因為文化環境不同，因而令兩地人民有不同的思想和生活習慣。早前，一位港男在討論區以「北上識女仔抵X過溝港女」為題發文，內容直指內地女比起港女更容易追，而且需要付出的成本較低。發文者劈頭直指結識內地女生只需「用溝港女嘅一半（成本）就溝到」，更逐點分享如何能夠用低成本成功與內地女生拍拖。

 

（圖片來源：Instagram@dcard.hk） （圖片來源：Instagram@dcard.hk）

做足3件事即到手 揚言港男身分好搶手

發文者指內地女生的生活和思想較簡單，只需「請佢食椰子雞」、「買個幾千蚊名牌手袋俾佢」、「再DiDi（Call車）送佢返屋企」，做足以上3件事「已經可以直接表白」，加上內地女生普遍「態度好、唔爛口、仲要極度痴身、把聲又嗲」。發文者亦揚言就算條件一般的港男，「返大陸已經講緊好過八成大陸仔」，「香港身分加讀八大再做下gym，返大陸係好X屈機」。

 

發文者指內地女生的生活和思想較簡單，只需「請佢食椰子雞」、「買個幾千蚊名牌手袋俾佢」、「再DiDi（Call車）送佢返屋企」，做足以上3件事「已經可以直接表白」。（圖片來源：TVB《過街英雄》劇照） 發文者亦揚言就算條件一般的港男，「返大陸已經講緊好過八成大陸仔」，「香港身分加讀八大再做下gym，返大陸係好X屈機」。（圖片來源：Instagram@dcard.hk）

網民串發文者思想天真：咁不如去越南非洲

發文者更揚言「條件麻麻地嘅人真係唔好嘥時間識港女」，只因大部分識到的港女均是「五分樣性格X」、「一係就肥X」，更大讚「廣州、上海、成都啲女真心唔差」。帖文引起大批網民留言熱議，有網民同意發文者的講法，認為「錢解決到嘅問題就唔係問題」，不過大部分網民則留言反擊，直指「視乎你溝咩質素」、「自己冇能力係香港追女仔，自己廢，就怨香港女仔」，更有人怒斥發文者「咁嘅心態不如去越南非洲，完全唔識得尊重人」、「真心識大部分香港女仔都係坦率，貼地，心地善良，大陸妹邊有得比？」

 

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（圖片來源：Instagram@dcard.hk） （圖片來源：Instagram@dcard.hk） （圖片來源：Instagram@dcard.hk） （圖片來源：Instagram@dcard.hk）
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