網上熱話｜港男轟Omakase明劏水魚 網民引1歷史還擊：人地食關你X事咩

港男轟Omakase明劏水魚 網民引1歷史還擊：人地食關你X事咩

不少香港人都會視日本為「鄉下」，相信每個人身邊都不乏一放假就飛日本回鄉的人，而除了旅行之外，香港的日本餐廳亦十分受港人歡迎。近年港人興起食日本Omakase，意指沒有明確餐點可供食客選擇，有咩食全由廚師發板，目的是讓一眾食客能夠食到當日最新鮮的食材。不過，近日有港男就在討論區上發文，怒斥Omakase「明劏水魚」，更揚言連日本人都唔明為何Omakase如此盛行，引來大批網民留言反擊。

港男不解Omakase收費貴 直斥做法明劏水魚 不少港人近年都鍾情食Omakase，惟大部分主打廚師發板的餐廳收費一般都較高昂，因而總會有人認為付如此高價食日本嘢「唔抵」。早前，一位港男就在討論區上以「對唔住，食Omakase嘅真係白痴​​」為題發文，文中不斷批評Omakase唔抵食，「過千蚊位，成餐飯任佢派發食物畀你」，又質疑「尋日雪櫃有冇賣唔去嘅野先？日日新鮮空運到？由機場落貨送到去尖咀，分分鐘已經夠時間來回香港日本兩三次」，又斥「最緊要係唔好挑戰Omakase嘅師傅，畀屎你食都係日本精神」，最後更形容Omakase為「明劏水魚嘅『日本菜』」。

揚言連日本人都唔明白 網民引1歷史還擊 發文者在連番發言怒斥Omakase的文化及做法後，亦明確表達自己的意見指自己對港人熱愛食Omakase感到不解，更揚言「連日本人都唔明白​​」。發文引來網民熱議，有熟知日本文化的網民就留言為眾人解惑，直指發文者疑似不理解其他Omakase與香港Omakase的分別，又反擊發文者「日本人都唔明」的指控，揚言「日本Omakase普遍程度去到一條街都隨時有幾間」、「本身Omakase呢個字係日文『信任』咁解」、「90年代好多餐廳同熟客嘅關係好好，客又信得過廚師，所以就將成餐飯交比廚師發板」。