網上熱話｜港男違泊獲發新式牛肉乾 疑要用火彈先出字？網民：罰160就得

港男違泊獲發新式牛肉乾 疑要用火彈先出字？網民：罰160就得

為了打擊違例泊車，政府一向都嚴格執法，因此不時都會看到有人苦呻停泊無耐已被抄牌，為了方便快捷停幾分鐘已盛惠320元。雖然經常聽到人祈求網開一面無果的事例，但如果是罰單出錯的話，未知又有無情講？早前，一位港男就在社交平台上發文，直指自己疑似被抄牌，但收到的牛肉乾卻與正常的略有分別，令到大批網民紛紛出招教路，更有指要用火彈先出到字，極有創意！

港男疑違泊獲發牛肉乾 嶄新方式使其無奈發文 近年政府一向積極打擊違例泊車，有時就算只是短暫停泊幾分鐘，已經會有警察即時到場準備抄牌。間中都會聽到人希望警方能網開面，但多數無乜情講，惟如果今次是警方抄牌出錯的話，未知又能否當無事發生？早前，一位港男在社交平台發文，疑似因為違泊而被抄牌，惟他所收到的牛肉乾卻與一般的略有出入，只有單面有印字，另一方面則完全空白，令他無奈發文詢問「咁算抄左定冇抄」？

疑要用不同方式先出字 火燒VS淋水？ 正常的牛肉乾上，有一面會寫有抄牌的資料，例如車牌號碼、違泊的日期、時間以及街頭等等，而另一面則是一些基本守則及資料。惟事主今次所收到的牛肉乾，只有後方的基本守則有印字，最重要的部分卻一片空白，令他十分迷惘，未知是否被抄牌。有網民就笑稱要用不同方式令其出字，例如「用火彈一彈佢，啲字會出返嚟」、「我估要落水先會現出來」、「檸檬汁先出字」。