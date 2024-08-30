人總有一死，但要面對親人好友的離世，除了需要很大的勇氣外，亦要慢慢適應失去一個人以後的生活。一位港男去年在討論區上發文，稱想尋回離世10年妹妹的部分公仔遺物，事隔1年，他近日主動向網民更新近況，表示成功尋回不少公仔，但高價收購的舉動就引來網民爭議。

妹妹10年前離世 港男重酬搵妹妹遺物 去年一位港男在討論區上發文，直指妹妹離世10年，留下約30隻公仔，無奈這些公仔早已被母親棄置，但他認為這些公仔載滿了兩兄妹的回憶，因此決定在討論區上發文，盼能以重酬尋回妹妹遺物。當時他心痛寫下「細個時會拎佢哋嚟教妹妹做功課同埋氹佢，亦成日同妹妹一齊講啲公仔嘅嘢，佢哋每一隻都有自己嘅名同埋性格，喺我同妹妹心目中，佢哋唔係公仔，而係動物」。

事隔1年有新進展 真金白銀買回公仔 事隔1年，發文者在討論區主動更新近況，指自己在這1年間已斷斷續續尋回不少公仔，當中有3隻公仔「失而復得」，其中一隻綿羊公仔以2,000元從網民手中買入，而另外兩隻則分別是由熱心女網民送贈及在二手網店購買。同時，他亦成功尋獲5隻與妹妹同款、但並無遺失的公仔，當中兩隻分別以1,500元及2,000元向網民購買，其他則由熱心網民送贈。

高價引網民爭議 明買明賣VS不近人情 發文者尋回部分公仔的確可喜可賀，但有網民就認為他買回公仔的價格較高，2,000元一隻公仔太貴」、「收樓主$2,000個啲人真係……」、「畀我都唔好意思收足，收$500乜都夠啦」、「乘人之危」。不過都有網民覺得收足錢反而對發文者更好，「明買明賣，有乜問題」、「如果隻公仔本身都係由細玩到大，你俾得嗰幾百蚊真係未必會賣俾你」、「樓主開心，用2000蚊搵到滿足感」、「賣家開心，收到二千蚊亦搵到滿足感」。兩方各有理據，不過亦有人清醒地點出：「與其喺度嘈啲公仔值唔值幾千蚊，不如發揮連登之力幫樓主盡快搵齊啲公仔，而家大部分留言都係嘈應唔應該收錢，想幫手都追唔到post」。

網民留言送祝福 另外亦有網民認為樓主應該放下，不要再執著，樓主亦大方承認自己有睇心理醫生，處理妹妹離世帶來的情緒，因此不少人留言送上祝福，「好感動 希望你可以願望成真」、「搵呢個過程已經變咗舊(樓)主嘅心靈支柱，時間過去，真係唔會再講咩就算搵返啲公仔都唔係你個妹嘅/放低，嗰啲3篤屁，樓主加油。」、「祝你早日可以搵番齊晒 係自己能力內就好了 加油」。樓主最後亦有分享目前仍未尋回的公仔，大家不妨幫幫眼！