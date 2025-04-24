網上熱話｜港男食台灣菜驚見三尖八角雞蛋 質疑店家用零食蛋 老闆回應惹網民圍剿

近年不時聽到香港飲食業處於寒冬期，只因生意差之餘，成本又一直提高，要站得住腳的確需要唔少實力，但同時一班食客又認為部分店舖之所以做唔住，全因服務差兼出品無心，引來唔少爭議。日前一位港男幫襯一間唔少分店的台灣餐廳時，就驚見便當上的雞蛋呈「三尖八角」的形狀，質疑店舖竟然用零食蛋取代真蛋。

港男食台灣菜 驚見三尖八角雞蛋 日前，一位港男在社交平台上發文，指自己近日在幫襯一間在香港有不少分店的台灣餐廳時，就發現自己的肉燥便當中有一隻呈「三尖八角」形狀的雞蛋。從他上傳的照片中，可見雞蛋的Size比正常的較細小，而且蛋的邊沿部分並不平整，猶如一隻六角雞蛋。

質疑店家用預製零食蛋 發文者就認為雞蛋之所以會呈現這個形狀，全因店舖未有用真蛋入饌，而選用「零食蛋」即開即賣，令他嬲爆表示「真係燥，連隻蛋都係零食嘅就咪X學人開餐廳啦」。

老闆現身附圖回應 其實近年不少人都爭論有食肆用「預制菜」當新鮮餸賣的情況，所以發文者的帖文亦引來大批網民關注，不少網民更紛紛呼籲他「開名」方便「抵制」與「罷食」。而店家本尊亦有現身回應，先「多謝你嘅意見同反映，明白相中滷蛋會令你擔心食安問題」，隨後就附圖解釋指「我地嘅滷蛋名叫 『五香滷蛋』，原產地台灣，經進口商送到香港」、「滷蛋係packing過程中，會用真空包裝形式以保持食物品質，但同時亦可能經真空過程，令滷蛋變型，賣相醜左」，最後更承諾「我地會搜尋其他台灣供應商，希望可以搵到有更好嘅滷蛋帶俾大家」。

網民唔收貨：連隻滷蛋都要嗌貨，不如唔好做啦 不過網民對店主回應並不收貨，揚言「唔係食安問題喎 係客人expect 係餐廳食到嘅滷蛋唔會係7仔買到果啲滷蛋呀！連隻滷蛋都要嗌貨，不如唔好做啦。」、「自己買啲蛋返嚟滷好過啦 滷水又唔係難整 呢啲咁多化學劑嘅嘢 盡量少用啦」，亦有人表示：「連隻蛋都要預製🤯🤯仲夠膽死收70蚊..」、「所以每次出去食拉麵、見到流心、糖心蛋、都一定加分。人地起碼真係有番少少誠意🤣🤣🤣真空預製蛋真係不知所謂。」