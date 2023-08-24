網上熱話｜港男食方榮記牛肉米粉盛惠250蚊 1原因食得好滋味 網民：有錢人特別XX

香港出名是美食天堂，只因不論想吃甚麼菜系的餐廳都總會有一間喺左近，而價格亦豐儉由人，食客可以按自己的口味和要求自由選擇。早前，一名港男就分享了自己幫襯位於九龍城的「方榮記」，更在社交平台以文配字地大讚該店的牛肉米粉好食又抵食。不過，網民的焦點就並非放在大大舊的牛肉上，而是這碗牛肉米粉竟然盛惠港幣250元！難怪大批網民紛紛表示難以理解，更揚言「真係貧窮限制想像」。

港男幫襯九龍城方榮記 一碗牛肉米粉盛惠250蚊 九龍城出名多美食，就連發哥周潤發亦時常出沒在九龍城區覓食。早前，一位港男就在社交平台分享自己幫襯九龍城「方榮記」的食後感，其實不少旅客都對方榮記趨之若鶩，只因該店的沙嗲湯底十分著名，不過今次發文者就並非介紹沙嗲湯底，而是店內的牛肉米粉。最令網民關注的，不是相中的牛肉米粉有多誘人，而是發文者一句十分真心的「之前$200，加咗價變成$250碗」，更配有食到「lam lam脷」的表情符號，可見港男對一碗牛肉米粉盛惠港幣250蚊感到十分合理。

落單時因禍得福 1原因食得好滋味 發文者亦在文中簡單分享入內進食時的經歷，他表示自己當天在下午茶時段幫襯方榮記，當時「幾乎無位」，而本身想食牛肉河粉的他在落單時被告知河粉已沽清，只好轉食米粉，豈料因禍得福，直稱「牛肉配米粉，竟然是絕配」、「難怪食河粉總覺得美中不足」，更揚言這個是「意外收穫」，令他「竊喜萬分」。