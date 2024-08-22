香港地百物騰貴，但在食方面其實都有平有貴，食客可以自行選擇啱口味及價錢的食肆。正因每個人心目中對於性價比的量度都不一樣，因此在推介餐廳時，難免會有一點爭議。早前一位港男兩個人到一間連鎖餐廳食炸兩春卷撈麵時，埋單竟盛惠3位數，但他就因為1原因而認為物有所值，引起大批網民嘲諷。

港男2人豪食炸兩春卷撈麵 埋單盛惠$XXX 一位港男在社交平台上發文，直指自己近日一行兩人到一間連鎖餐廳食飯，並對用餐經歷十分滿意。從他上傳的收據中，可見他們兩個人一共點了6份食物，包括一份炸兩、一份羅漢齋春卷、兩份薑蔥撈麵，以及兩位的茶芥費用，最後埋單盛惠港幣290元。

唔認同貴到離譜 1原因堅稱抵到爛 食炸兩春卷撈麵盛惠290元確實略貴，但事主就在文中表明自己立場，直指「俾多少少錢，能夠喺好環境嘅地方食嘢，仲有好招呼，今時今日喺香港都幾難搵到」，又回應網民表示「貴到離譜」一說，解釋道「起碼餐廳入面啲員工唔會大大聲喺度打牙骹，迫客人聽佢地吹水」，因此認為絕對物有所值。

網民反稱食唔起：貴到離晒地 事主言下之意指，幫襯這間餐廳全為較好環境，但仍有大批網民唔認同，認為花費近300元食炸兩春卷撈麵「貴到離晒地」、「真係黐孖筋」，又表示「老老實實，係外來人先入來食，街坊都少幫襯」、「富豪麵館我消費唔起」、「價錢味道可以接受， 但係麵檔收茶錢又加一，就有啲搶錢」，更嘲諷指「智將先會去食，已經唔係水魚級」。