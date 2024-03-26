網上熱話｜港男香港打工8年慘變唔正常 難忍4件事終移民外地 網民：香港打工＝做奴隸

港男香港打工8年慘變唔正常 難忍4件事終移民外地 網民：香港打工＝做奴隸

打工仔對職場的苦水多到吐幾晚都吐唔晒，耐何大部分人為了生計只能忍氣吞聲，最多閒時上網分享經歷互相圍爐取暖。早前，一位港男就在討論區上發文，直指自己曾在香港打工8年，在8年間經歷了大大小小的瘋狂事，當中更有4件事令他感受最深，慨嘆打工仔在香港職場一段時間後，總會在某些事情上變得「唔正常」，引起大批網民熱議。

港男香港打工8年 驚揭打工仔去到好盡 打工仔對職場有百般抱怨乃人之常情，只因不少人每日返工只為了維持生計，對他們來說返工的時間十分難捱。香港出晒名工時長而人工又不算高，在付出與收穫不成正比的情況下，大批打工仔都做得好辛苦。早前，一位港男就在討論區以「係香港做左8年野，有四單野令我感受好深」為題發文，內容直指「香港工作耐左，好多人都會慢慢變得唔正常」，以他本人為例，在香港打工的8年間，「有四單野令我感受好深」，亦因此令他深深明白到「香港人返工真係好以去得好盡」。

親身經歷4件事 手術後即做嘢係基本？ 事主在打工8年間親身經歷4件事，包括「同事返工返到暈左，即刻送去醫院，之後問返係急性盲腸炎痛到暈左。開完刀第二日叫老婆嚟公司拎部電腦同charger俾佢係醫院覆野」、「老細個老豆死左，過身佢果日照OT，出殯果日出左去幾粒鐘搞完白事就直接返公司，仲講咁就一了百了，唔洗成日出入醫院，做野唔係好方便覆客覆得慢左」。

除了視自己和家人的性命為糞土，部分打工仔與家人的關係亦因為份工而變得淡薄，「有個同事一早攞左annual leave同老婆去旅行，出發果日跟開單job有問題，結果佢即日半夜飛返香港第二朝開會，個假期就咁冇左」，而同一位同事更因為要供樓，「日日OT 到9點，星期六照返公司做野，結果係結左婚年半就離婚，老婆一蚊都唔分佢就咁走左」。