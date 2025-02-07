網上熱話｜港男鴨寮街以超抵價購入100張舊版10蚊青蟹 網民激讚執到寶！

鴨寮街向來是個尋寶好地方，只因小商舖中總會有大大小小不同的舊寶物，有心思慢慢細看的話，很大機會找到富有歷史又有價值的東西。近日一位港男成功在鴨寮街以超抵價，購入100張舊版10蚊青蟹！當網民對比青蟹的網上炒價時，方發現原來執到寶！

不少人都鍾情到鴨寮街閒逛，在眾多小店和地攤中，總有機會尋到一些意想不同的寶物。近日一位港男就在社交平台上發文，原本想到鴨寮街買工具的他，當日未有覓到心頭好，但就意外購入100張舊版10蚊青蟹。

發文者上傳了一張手持一包用透明膠袋裝住的舊版10蚊青蟹，引來不少網民留言議論紛紛，詢問發文者「幾$？」、「邊間買？」、「有折嗎？」、「唔知個度有無埋紫色$50買？」而發文者亦耐心回覆指自己在桂林街某間排檔發現檔主正放售3疉「青蟹」，他隨即以1,150元購入一疉，該疉「青蟹」共有100張，即面值合共1,000元，一叠利潤為150元。惟該店主未有出售紫色的50元舊鈔，亦不清楚是否可議價求檔主打折。

網民激讚尋到寶

大批網民在得悉發文者以超抵價購入3疉「青蟹」後，均興奮地留言表示「1仟貴$150咁少？」、「抵喎」、「買得非常好」、「咁新淨」。翻查網上拍賣平台，可見「青蟹」有價有市，按年份、鈔票號碼、新淨度等，定價各有不同。

其實香港回歸前數十年，銀行發行的10元紙鈔都是青綠色，所以市民慣性叫作「青蟹」。其紙鈔於1985年開始印製，而當時的10蚊主要分為2大類，分別是由匯豐銀行以及渣打銀行發行。