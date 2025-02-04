不少網民都鍾意周圍打卡，因此網上不時都會出現不同的打卡勝地分享，有時太熱門的地方更會人頭湧湧，要影一張沒有路人的相十分困難。近日有香港網民發現小紅書出現一個全新的打卡景點，令他不禁不不欣賞小紅書網民的創意和觀察力。

港網民讚嘆小紅書神級創意 小紅書有很多香港熱門打卡景點，部分更因為他們的熱情，令該地方人頭湧湧，難免影響居民生活和造成危險。近日有香港網民發現小紅書又出現一個全新的香港打卡勝地，令他不禁發文讚嘆「有時好respect」。

藍田巴士總站變打卡勝地 小紅書上最新的香港打卡勝地，竟然不是各大熱門景點或特色裝飾與擺設，而是位於藍田的藍田巴士總站。不少小紅書網民表示「我天！居然有這麼藝術的巴士總站」，更引來部分網民專程去到色彩繽紛的轉彎樓梯打卡留念。

網民睇法各異 發文者表示自己對小紅書網民這種發掘美的能力十分respect，直指「佢哋竟然連藍田站總站都打到卡」，並強調自己是真心欣賞，「冇惡意」。有網民同樣欣賞他們的觀察力，「其實幾鍾意佢哋呢個文化，四圍鑽窿鑽罅搵角度，可以發現到好多本地人都冇為意嘅靚景(前提係跟風嘅人一啲規矩都冇，成日阻人生活，e.g.堅尼地城球場)」、「夏天熱冬天凍食塵100% 都搵到角度抵佢呃like」，惟亦有網民認為他們成日到處打卡十分擾民，「趕時間等車嘅人多得佢哋唔少」。