相信不少人都曾經遇過搭車時人有三急的情況，日前一名港鐵乘客在網上發文，指自己近日在石硤尾站時人有三急，但港鐵職員卻拒絕借出廁所，他最後用一招「絕招」，令職員就範帶他去廁所，不過事件就引來大批網民討論。

搭開港鐵的香港人都知道，並非每個港鐵站都有廁所供乘客使用，不過有時人有三急起上嚟，都會想盡方法睇吓有冇渠道解決生理需要。日前一位乘客搭港鐵時人有三急，只好到石硤尾站的客服中心詢問職員可否借廁所。

職員表示，「唔好意思，我哋呢度無洗手間。」發文者認為「其他站都有得借」，覺得職員不近人情，於是致電車站電話，對方才終於願意借出廁所，「我就打去車站電話，之後佢先幫手call人帶我去，有無搞錯？」。他又批評職員做法有問題，「石硤尾港鐵職員咁樣做嘢㗎咩？好明顯呢位職員好有問題。」

事件引來網民關注，有網民就認同港鐵職員不近人情，「好急先會問你借」、「貪你個廁所香啲咩？」，「以前我喺港鐵做過PA，上堂講過如果有乘客/途人人有三急，係可以搵人陪佢去廁所再出返閘的！好明顯係個CS怕麻煩唔做囉！」。

惟亦有不少網民不認同發文者的做法， 「過多一個站去到太子都有廁所啦！一定要借人哋個職員廁所嘅咩！」、「石硤尾站外1分鐘就有公廁，唔想出閘，1個站去九龍塘或者太子站內都有廁所」、「個個都借咪好唔得閒」、「俾幾蚊車費當自己大爺」，「知唔知點解唔借？因為啲人成日搞到個廁所污糟邋遢，又唔沖廁，我做過地鐵站店舖啲職員同我咃講」。