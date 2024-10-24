網上熱話｜港鐵乘客因一事被罰錢 網民：喺入面開城市論壇？

近日有網民在Threads上發文取暖，指自己在港鐵閘內聊天太久被港鐵罰款，覺得好「肉赤」。有網民留言指，難以明白為何事主可以在閘內聊那麼長時間，建議事主其實可以先出閘再聊天。
港鐵閘內傾太耐計被罰$66
網民在Threads上載一張罰款收據，顯示青衣站繳交了$66的「乘車超過限定時間之附加費」罰款，並且表示「下次都係唔好同人吹水咁耐，俾地鐵罰咗錢， 好肉赤呀」。
對於事主的經歷，不少網民表示不理解，「有120分鐘俾你，你係個站入面同人開城市論壇定係發表『輸淨報告』? 」、「你都起入面坐，點解唔出閘搵個舒服啲嘅位坐？」及「有合理解釋可以唔駛交，例如訓著咗」。但有網民表示如果有合理解釋可以免交罰款。
港鐵條例咁樣寫
記者翻查港鐵附例，條例明確指出所有乘客進入已付車費區域後，須在合理可行的情況下，盡速登上第一班到站的列車前往目的地，並須在入閘後150分鐘內完成車程，然後通過出閘機離開已付車費區域；乘客在沒有合法授權或合理解釋下，未能於150分鐘內離開已付車費區域，可被徵收相等於當時最高額之成人或特惠單程車費作為附加費。另外，在同一車站出入閘，視乎在站內停留時間的長短，亦可能被要求繳付當時最低額之成人單程車費或10元，或者特惠單程車費。