網上熱話｜港鐵乘客因一事被罰錢 網民：喺入面開城市論壇？

近日有網民在Threads上發文取暖，指自己在港鐵閘內聊天太久被港鐵罰款，覺得好「肉赤」。有網民留言指，難以明白為何事主可以在閘內聊那麼長時間，建議事主其實可以先出閘再聊天。

有網民在Threads上發文指自己在港鐵內聊天太久被港鐵罰款，覺得好「肉赤」。（Threads截圖）

港鐵閘內傾太耐計被罰$66

網民在Threads上載一張罰款收據，顯示青衣站繳交了$66的「乘車超過限定時間之附加費」罰款，並且表示「下次都係唔好同人吹水咁耐，俾地鐵罰咗錢， 好肉赤呀」。

對於事主的經歷，不少網民表示不理解，「有120分鐘俾你，你係個站入面同人開城市論壇定係發表『輸淨報告』? 」、「你都起入面坐，點解唔出閘搵個舒服啲嘅位坐？」及「有合理解釋可以唔駛交，例如訓著咗」。但有網民表示如果有合理解釋可以免交罰款。