公共交通工具的奇人異事已經見慣不怪，不過在鑊鑊新奇的情況下，有時難免會望多兩眼。早前，有網民就在港鐵站看到一名女子靠電動行李箱代步，行為令他髮指以外，更有網民揚言片中人疑似已經觸犯法例！

早前，一位網民在社交平台上傳一段影片，而事發地點又是在港鐵車站內。是次影片的主角是一名短髮女子，身穿迷彩上衣及黑色長褲，而一身潮爆打扮的她帶同電動行李箱，於車站內大肆靠行李箱代步，駛出「頭搖又尾擺」的架勢。

網民揭片中人疑觸犯法例

不少網民都對片中人的行為感到憤怒，直言她漠視其他乘客的安危，亦有網民指出片中女子疑似已經觸犯法例，「有冇人報警拉佢，這種電動行李喼犯法的」。根據《香港鐵路附例》4A條規定，任何人不得將電單車、或其他類似的運輸工具，或任何手推車、獨輪、雙輪、或多輪推車，或類似的運輸工具駛過或引領其橫過鐵路處所，違者可被罰款5,000元及監禁6個月。雖然電動行李箱未包含在上述規定中，但同章第25條亦列明，任何人不得在列車上，或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元。

另外，據運輸署資料指出，現時使用所有「電動可移動工具」均可能違法，待將來完成立法程序，市民便可在香港合法地使用出產時已獲得認證的「電動可移動工具」。香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4（8）條表明，任何人若無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，即屬犯罪，可被罰款2,000元或監禁3個月。