網上熱話｜澳門巴黎人酒店 少女全身僅著拖鞋周圍散步 網民疑估中背後原因！

開關後除了北上暢玩，到澳門飲飲食食亦是不少人的假日娛樂之一，加上天時暑熱下難以長時間進行戶外活動，到有很多大型酒店的澳門避暑涼下冷氣絕對是賞心樂事。澳門巴黎人酒店一向是熱門酒店之一，惟早前卻有一位女士因為在酒店內做出奇人異事，而被人拍片放上網。片中可見一位全身赤裸的女子在巴黎人酒店內慢慢遊走，全身一絲不掛僅在腳上穿著一對酒店拖鞋，令一眾網民嘩然，更有人疑似估中這位女子這樣做的背後原因！
澳門巴黎人酒店奇景 全裸女郎四處散步
澳門的酒店林立，加上大熱天時下冷氣長開，不少人都喜歡到入面避暑涼冷氣。早前，一條在澳門巴黎人酒店內拍攝的影片就在網上瘋傳，全因片中有一位身形瘦小、黑色及肩短髮、年齡介乎2-30歲的年輕女子全身赤裸，一絲不掛僅在腳上穿著一對薄薄的酒店拖鞋，疑似是酒店的住客。片主亦在片中用寫上「澳門賭場唔著衫周圍走」，全程影住女子以全裸的姿態在酒店大堂中來回，不過就未見有其他旁人經過。
全程行蹤被影住 閒逛商店如入無人之境
該名女子在片中一直旁若無人，而根據片中所拍攝到的指示牌中，可以看到大大隻字寫著「巴黎人自助餐」，左轉便是「娛樂場」。女子在片中先是背著鏡頭，露出臀部和背影，在酒店的走廊經過位元堂、鉅記餅家等商戶，又突然面向鏡頭的玻璃櫥窗，行為十分耐人尋味。惟全段影片中亦未見女子有任何其他舉動，就連女子是甚麼人和為何全裸閒逛亦不得而知。
網民疑估中背後原因：真係有人會咁做
因為事主的身分和作出以上行為的原因全部都是一個謎，導致影片瘋傳後引來不少網民熱議，更有人疑似估中背後原因，直指好大機會是「輸大咗，諗住除晒衫行幾圈邪一邪佢，跟住著返衫再去博過」，只因這個方法在賭博界貌似十分有名，亦有人笑稱她可能在賭場「輸到底褲都無埋」、「輸到清光原來是真的會發生」。同時，有網民就指這個行為雖然「好痴線」、「可能係精神病」，但就十分擔心她會否是被不法之徒威脅才被迫全裸周圍走，更揚言希望當地警方關注事件。