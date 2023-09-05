網上熱話｜澳門巴黎人酒店 少女全身僅著拖鞋周圍散步 網民疑估中背後原因！

澳門巴黎人酒店奇景 全裸女郎四處散步 澳門的酒店林立，加上大熱天時下冷氣長開，不少人都喜歡到入面避暑涼冷氣。早前，一條在澳門巴黎人酒店內拍攝的影片就在網上瘋傳，全因片中有一位身形瘦小、黑色及肩短髮、年齡介乎2-30歲的年輕女子全身赤裸，一絲不掛僅在腳上穿著一對薄薄的酒店拖鞋，疑似是酒店的住客。片主亦在片中用寫上「澳門賭場唔著衫周圍走」，全程影住女子以全裸的姿態在酒店大堂中來回，不過就未見有其他旁人經過。

全程行蹤被影住 閒逛商店如入無人之境 該名女子在片中一直旁若無人，而根據片中所拍攝到的指示牌中，可以看到大大隻字寫著「巴黎人自助餐」，左轉便是「娛樂場」。女子在片中先是背著鏡頭，露出臀部和背影，在酒店的走廊經過位元堂、鉅記餅家等商戶，又突然面向鏡頭的玻璃櫥窗，行為十分耐人尋味。惟全段影片中亦未見女子有任何其他舉動，就連女子是甚麼人和為何全裸閒逛亦不得而知。