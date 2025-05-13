香港不少浴室都用磨砂玻璃，可以透光之餘又有私隱度。不過有網民近日在thread分享，指在灣仔一間餐廳食飯時，竟然見到對面樓的人沖涼，原來是磨砂玻璃太透，加上室內外的燈光反差，令磨砂玻璃未能完全起作用，結果沖涼過程幾乎被完全睇清，情況極度尷尬。更有網民指出，該座大廈全座均用上「勁清嘅磨砂玻璃」，建議樓主通知管理處通知業主。

香港地方寸金尺土，不時出現「樓貼樓」現象，私隱隨時被鄰居一眼看盡，不過今次並非樓與樓太近，而是磨砂玻璃出事。一名網民在thread發文：「話說今日食食吓飯見到對面有人喺度沖涼?-?其實佢知唔知出面啲人睇到的?-?我成餐飯就係睇住佢沖涼?-?」然後分享一段自己飯枱及對面樓的片段，可見一名疑似男子在對面樓洗澡，歷時數十秒，整個過程如皮影戲展現於鏡頭前。

該po引來大批網民留言，有人指：「磨砂玻璃真係信唔過🫣諗返以前住村屋，希望事主見到你個post，我覺得佢未必知🤦🏿‍♀️」、「好多人都忽視左廁所窗塊玻璃 自己望出去黑麻麻就以為冇野 實質人地出面望入黎就係光且透」、「我佢大機率唔知自己俾人見到全相，佢磨砂睇唔到出面架嘛。」

網民： 應通知大廈管理處 有眼利網民即時認出出事大廈位於灣仔，更令人不安的是，有人指出事單位並非唯一的受害者：「我上次去朋友度，佢都帶我參觀沖涼真人show，佢露台望出去對面樓，成棟都係呢啲勁清既磨砂玻璃，夜晚可以見到好多人同時沖涼」。不少網民都建議通知無辜的事主們，「我如果係你，就會做個好心，打電話俾佢哋大廈嘅管理處，叫管理處通知返業主。如果通知咗之後佢都唔加返窗簾，就冇辦法啦，盡咗力。」亦有人認為，餐廳如果知道對面大廈情況，應該自行轉磨砂玻璃或加窗簾。