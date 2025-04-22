香港地出名地少人多，除了人要爭位企同住外，就連泊車都要爭位泊，當中最難等候的車位非街邊平靚正的錶位莫屬。早前一位港男返工時段路過錶位時，發現一架車輛早已逾時仍遲遲未入錶，出於好心的他，本想代入15分鐘做個好人好事，反而引來大批網民留言鬧爆！

熱心港男代逾時錶位入錶 早前，一位港男在社交平台上發文，指自己返工時間路過錶位，發現一架黑色的NOAH的泊車時候早已逾時，但仍未入錶，出於好心的他只好即時取出八達通代入錶，並影相上傳向車主隔空喊話，直言「幫你入咗15分鐘」、「之後就靠你自己啦」。

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO

反被網民鬧爆 原以為熱心港男做了一件好人好事，沒料到他代入錶的舉動竟被一眾網民鬧爆，有網民劈頭狠批「以為自己好好人？」、「你助長咗佢泊車唔俾錢」、「（超時）霸住個位，咁其他人想泊咪無得泊？」，更有不少人揶揄表示「樓主你咁好人，幫幫手我份首期爭少少，你唔會拒絕架嘛」、「我係溫哥華呢邊都有個錶位要你幫手入，唔該搭飛機過嚟幫我入」。

部分網民力撐事主 雖然大批網民認為事主做好心會助長歪風，仍有部分網民力撐事主的好人好事，大讚「樓主守望相助，80年代嘅香港獅子山精神」、「講真，我蝕兩蚊都唔想益政府」，更有人不解道「咁都有人鬧樓主，我真係大開眼界」、「俾我我都會咁做，鬧埋我丫，快D，唔好等」。