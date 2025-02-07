網上熱話｜牛奶冰室售內地預製菠蘿包 淘寶僅¥3個 牛奶冰室：內地製成本更高

牛奶冰室用內地預製菜？ 日前有網民於Facebook群組以「牛奶冰室的從大陸剛到的冷凍菠蘿包」為題發文，並且上載數張預製菠蘿包到貨的照片及牛奶冰室的「爆漿拉絲菠蘿包」的售價照片，質疑牛奶冰室售價每個18元的菠蘿包，實質是內地預製的急凍菠蘿包，只需解凍及加熱即可出售，節省大量人手及成本。

全城熱議預製菜襲港 帖文一出隨即引起眾多網民熱議，表示「所以幾時都話番大陸食野係智商稅、係香港就食到喇、駛咩山長山遠番大陸食」「有乜出奇，好多大集團都有大陸工場！幫襯吓啲細舖啦」「呢間X野，飯有預製，檸茶無檸檬，包又唔係新鮮製，點解甘多人食」，不滿預製菜襲港。同時亦有眼利細心的網民認真查看照片後，表示看不到紙箱上寫明是內地製。

淘寶最平售 ¥3 個 有連登網民在淘寶搜尋預製菠蘿包，發現有商家出售「無蔗糖港式全麥麵包」，售價最平¥146.6即有48個，換言之僅售¥3個，與牛奶冰室每個「爆漿拉絲菠蘿包」$18的價錢相差接近6倍，價錢之差讓人詫異。

牛奶冰室承認產品屬內地製 牛奶冰室收到傳媒提問後表示，承認集團售賣的爆漿拉絲菠蘿包為內地廠房製造，但強調產品是按照集團提供食譜、配方及步驟，每日新鮮製造，製作成本更比本地烘焙高出1成。