每個人的衣著風格都不一樣，有時真的各花入各眼。不過都要在特定場合穿著合適衣著，以免造成不必要的誤會。早前，一位來港讀書的內地女生就在社交平台分享自己開學日的打扮，惟她的一身出眾裝扮卻引來大批網民留言熱議，更有人直斥她的穿搭絲毫不尊重學校，火藥味十足！

內地女來港讀書 曬碩士證明書 早前，一位內地女在社交平台上發文，直指自己在今年9月正式來港讀書，成為香港理工大學的一員，主要修讀「環球時裝管理碩士學位」，更影相大曬由理工大學頒發的入學證明。她表示自己「終於結束了一個人在英國上學的時光，回香港上學太開心啦，吃得好住得好玩的好感覺人的靈魂都歸位了」。

開學日穿搭惹火 親自解釋穿搭概念 從文字間能感受到事主對開學的期待，惟一眾網民卻將重點放在她的衣著打扮上，只因她在開學時於理工大學影了幾張相，一身黑紅色打扮，黑色露單肩上衣配上一條黑色熱褲、鮮紅吊帶襪的她，穿搭十分惹火，引來網民熱議。而發文者本人亦親自解釋穿搭概念，揚言自己配了一套「紅色元素」的衣服「拍張照片記錄下開學」、「動作、表情、文案沒有任何不良暗示，穿著也是一點沒露出來。甚至為了平衡紅色帶來的濃烈感，連妝都是最淡的妝」。

網民唔受落留言鬧爆：唔識分場合 發文者認為自己的衣著打扮沒有問題，不過大批網民就對她十分有意見，有網民坦言「穿成這樣確實很特別，本地生沒有這樣的」、「你當然有穿衣自由，畢竟不犯法，但最好也想想别人對你的印象，以防別人明裡暗裡給你穿小鞋」、「穿衣自由這四個字不是這麼用的吧」，更有人直接質問「你的動機是什麼」。而發文者就依然故我，反擊指「我自己依然開學快樂。你們罵我的不許九月快樂了」。