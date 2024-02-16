男保安6日𢭃近400封利是 總額高達5位數字 網民：等於出雙糧

每年農曆新年，一眾未婚人士最期待的環節非𢭃利是莫屬，雖然有機會要接受親戚朋友的「迫供」和名為關心實為八卦的「追問」，但能夠𢭃到一定金額的利是絕對是人生一大樂事。不時都會聽到有人說保安員在新年期間態度都會特別好，只因都希望能夠𢭃到住客們的利是。早前，一位在香港屋苑工作的男保安就公開自己在年初一至五期間所𢭃到的利是，不但在短短5日間成功𢭃到近400封，其金額相信亦十分可觀，引來大批網民羨慕。

屋苑男保安初一至五返足工 6日𢭃近400封利是 每年臨近新年，總會有人關注屋苑保安員的態度，只因一眾保安員平時可能懶懶閒或間中閉眼休息，但到新年前後總會特別熱心，全為𢭃到住客的一封封利是。不過，其實一位保安員在農曆新年間放棄與家人相聚，堅守崗位究竟能夠𢭃到幾多封利是？早前，一位女生就在網上分享她任職保安員的父親在新年間所收穫的利是，她表示父親初一至初七共返了6日工，而在短短6日間就成功𢭃到390封利是，收穫相當豐厚。

估計總額達5位數字 等於出雙糧 發文者稱收穫最豐富的是年初一，其父親共收到190封利是，隨後幾日就收到40-60封不等，最少的一日為年初七，大約只收到近20封。她表示自己與家人會跟從傳統，等初十五後才拆利是，不過以每封10至20元起計的話，相信總數也有過萬元。而她父親的同事就嘗試點算，指利是總額多達1.3萬至1.4萬元，接近1個月人工，等於出雙糧。