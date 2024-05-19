網上熱話｜男友因1事考足12年數學DSE 壓力大到瘋狂尖叫 網民：當科舉咁考？

在茫茫人海中找到合適的人，能夠相遇相愛，是一件難能可貴的事。細水長流的愛情固然令人羨慕，但若然雙方未能在步入人生新階段一事上達成共識，有機會出現「唔婚就分」的情況。早前一位女生就指自己與男友已拍拖12年，二人關係平淡又穩定，女友卻不滿男友因1事而考足12年數學DSE，近期更因為要準備結婚而萌生用分手迫對方放棄的念頭，引來大批網民留言爭議。

與男友拍拖12年 因1事遲遲未拉埋天窗 在速食戀愛的大環境下，拍了一段時間拖又或是到了一定年紀，不時都會聽到有人提及「唔婚就分」。早前一位女生在社交平台上投稿，內文直指自己與男友已拍拖12年，而適逢二人已步入30歲的關口，因此「呢幾年計劃緊結婚」，又大讚對方是「係 99 分男朋友，對我非常好」、「我拍過4次，佢就係最好嗰個」。二人關係平淡又穩定，亦有結婚的打算，但男友在這12年間卻一直堅持要考數學DSE，令事主感到十分無奈。

考足12年數學DSE 考場內瘋狂尖叫 事主坦言男友性格一向固執，因為在2012年首次考DSE時，數學僅考獲5*而未有理想中的5**，因此「考足咁多年DSE」，至今已連續考了12年。又指男友「其實唔係考唔到，只係控制唔到自己」、「入到試場又尖叫又性，被隔離位投訴」、「被 HKEA降咗 GRADE」、「同埋佢次次考之前一個月先温書」、「根本無資格拎 5**」。