網上熱話｜男友因1事考足12年數學DSE 壓力大到瘋狂尖叫 網民：當科舉咁考？

在茫茫人海中找到合適的人，能夠相遇相愛，是一件難能可貴的事。細水長流的愛情固然令人羨慕，但若然雙方未能在步入人生新階段一事上達成共識，有機會出現「唔婚就分」的情況。早前一位女生就指自己與男友已拍拖12年，二人關係平淡又穩定，女友卻不滿男友因1事而考足12年數學DSE，近期更因為要準備結婚而萌生用分手迫對方放棄的念頭，引來大批網民留言爭議。
與男友拍拖12年 因1事遲遲未拉埋天窗
在速食戀愛的大環境下，拍了一段時間拖又或是到了一定年紀，不時都會聽到有人提及「唔婚就分」。早前一位女生在社交平台上投稿，內文直指自己與男友已拍拖12年，而適逢二人已步入30歲的關口，因此「呢幾年計劃緊結婚」，又大讚對方是「係 99 分男朋友，對我非常好」、「我拍過4次，佢就係最好嗰個」。二人關係平淡又穩定，亦有結婚的打算，但男友在這12年間卻一直堅持要考數學DSE，令事主感到十分無奈。
考足12年數學DSE 考場內瘋狂尖叫
事主坦言男友性格一向固執，因為在2012年首次考DSE時，數學僅考獲5*而未有理想中的5**，因此「考足咁多年DSE」，至今已連續考了12年。又指男友「其實唔係考唔到，只係控制唔到自己」、「入到試場又尖叫又性，被隔離位投訴」、「被 HKEA降咗 GRADE」、「同埋佢次次考之前一個月先温書」、「根本無資格拎 5**」。
盼用分手令對方反思 網民：因住放棄埋你
眼見男友對考數學DSE極度執著，事主就希望對方能夠在二人結婚之後放棄，「嘗試唔同嘅嘢」，更揚言「作為佢女朋友，我想透過分手令佢反思」、「有啲嘢唔係你嘅就唔係你」，惟因為男友疑似在學習上有特殊需要，又擔心提出分手後「，驚佢以為係真，而唔追返我」、「我亦無可能遇上比佢更好嘅男仔」。事件引來大批網民熱議，有網民表示事主男友似是「完美主義者」，如果已經影響生活的話建議求醫，更有網民嘲諷二人的思維皆十分奇特，「千其唔好分手，以免害到其他人」、「思路係咪有啲bug，如果男方如你所願放棄考試，咪即係可以放棄埋你」，嘲諷對方「係咪當科舉咁考」。