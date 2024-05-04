網上熱話｜男友衣櫃驚見女生絲襪 事後用1健康理由力證無出軌 網民：此地無銀！

凡做過的事必定會留下證據，就算已經細心清理現場都好，總會留下蛛絲馬跡。早前一位女生在討論區發文，直指自己與男友一直異地戀，只有周末才能短暫同居相處，惟日前去男友家中時，竟在男友衣櫃發現一對疑似是女生穿著的肉色絲襪，令她不禁懷疑男友偷偷出軌。不過男友用1健康理由力證自己清白，更獲得部分網民信任！

女生與男友異地戀 週末同居驚見女生絲襪 該名女生在討論區發文，形容自己與男友算是遠距離戀愛，只因「他住台中，我住台北」，兩人總會利用周末時間相處，互相到彼此家中短暫同居。事主本來打算趁自己放假，專誠到台中與男友相聚，豈料在「洗澡前要拿櫃子裡的毛巾時」，竟在男友的衣櫃內找到一對不屬於自己的絲襪！

懷疑男友出軌 事後竟用1理由證清白 事主沒有即時與男友對質，惟幾天後終於「鼓起勇氣傳訊息問他了」，劈頭直接問對方是否出軌，就連對方的絲襪都安放在家中衣櫃。男友得悉後卻一口否認，更「馬上打電話來跟我解釋」，揚言衣櫃中的絲襪「是他自己的」，並直指「這不是一般的褲襪而是醫療級的彈性襪，是因為他自從換現在這工作之後腳就很容易痠，聽同事說醫生建議可以穿這種襪子改善」。