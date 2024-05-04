網上熱話｜男友衣櫃驚見女生絲襪 事後用1健康理由力證無出軌 網民：此地無銀！

凡做過的事必定會留下證據，就算已經細心清理現場都好，總會留下蛛絲馬跡。早前一位女生在討論區發文，直指自己與男友一直異地戀，只有周末才能短暫同居相處，惟日前去男友家中時，竟在男友衣櫃發現一對疑似是女生穿著的肉色絲襪，令她不禁懷疑男友偷偷出軌。不過男友用1健康理由力證自己清白，更獲得部分網民信任！
女生與男友異地戀 週末同居驚見女生絲襪
該名女生在討論區發文，形容自己與男友算是遠距離戀愛，只因「他住台中，我住台北」，兩人總會利用周末時間相處，互相到彼此家中短暫同居。事主本來打算趁自己放假，專誠到台中與男友相聚，豈料在「洗澡前要拿櫃子裡的毛巾時」，竟在男友的衣櫃內找到一對不屬於自己的絲襪！
懷疑男友出軌 事後竟用1理由證清白
事主沒有即時與男友對質，惟幾天後終於「鼓起勇氣傳訊息問他了」，劈頭直接問對方是否出軌，就連對方的絲襪都安放在家中衣櫃。男友得悉後卻一口否認，更「馬上打電話來跟我解釋」，揚言衣櫃中的絲襪「是他自己的」，並直指「這不是一般的褲襪而是醫療級的彈性襪，是因為他自從換現在這工作之後腳就很容易痠，聽同事說醫生建議可以穿這種襪子改善」。
網民留言爆笑 有人力撐男友：可信度高！
事主的男友不單否認，更表示試著後如果有效的話，也想買給女事主穿。事主對此半信半疑，「聽起來超瞎的，真的有男生會穿這個嗎？」、「但之前真的有聽他抱怨過腳很痠之類的」。有網民就表示男友的解釋「此地無銀」、「馬上打電話能掰出這理由也挺厲害的」，惟大部分網民認為男友可信度高，「仔細一看真的是丹數很高的那種防止靜脈曲張襪」、「如果工作要久站，真的要穿彈性襪」，亦有網民笑言「男人都是喜歡黑絲吧？誰在穿這種醜死人的肉色絲襪」。事主之後亦更新指已查清楚真相，得悉涉事絲襪的確為男友醫療用途的襪褲，亦因一度懷疑男友而向對方道歉。