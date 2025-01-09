鍾意可愛的事物絕對無分男女，近年Chiikawa紅到發紫，相信大家身邊不論男女都有被他們的可愛外表和性格迷倒。不過，近日就有港女在社交平台發文，直指公司有一名男同事十分鍾情Chiikawa，更放到全枱都係，令她不禁發文表示這個行為「有啲毒有啲kam」。

男同事鍾情Chiikawa 全枱放滿周圍傳教 Chiikawa絕對是近年其中一款火紅的卡通，相信大家身邊不少人都早已「入教」，對他們所推出的所有周邊毫無還擊之力，盡情地課金。近日，有港女在社交平台以「絲打點睇放到成張枱都係chiikawa嘅男同事？」為題發文，直指「公司有個肥仔勁鍾意chiikawa 放到成張枱都係，成日周圍傳教」，令她不禁更加留意這位同事的舉動。

港女圍爐指控：有啲毒有啲kam 發文者直指這位男同事除了會買Chiikawa周邊裝飾辦公桌外，「啲social media頭像又清一色都係chiikawa，ig po勁多chiikawa公仔相同stories」、「又成日send啲chiikawa sticker」。文末更不禁揚言「雖然話就話喜好呢家野係佢自由，不過真心覺得有啲毒有啲kam」。