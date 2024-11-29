網上熱話｜男子呻4派公屋都唔啱心水 1原因嫌棄井字型公屋 網民：唔係得3派咩？！

要在香港地上樓十分困難，因此不少人都視排公屋為上車機會，但有時要派到心水地段或間隔都好睇運氣。早前一位男子在小紅書上發文，直指自己近日獲4派公屋，不過就仍然未啱心水，更揚言因1事嫌棄井字型公屋，引來大批網民留言熱議。

男子小紅書發文 4派公屋均唔啱心水 早前，一位男子在小紅書以「第四派了，又是井字」為題發文，直指自己近日獲房協4派公屋，不過次次都唔啱自己心水。從他上傳的照片中，可見今次獲派位於黃大仙的竹園南邨，地理位置其實尚算方便。而他亦分享自己第一派和二派的地點分點是華富邨和彩雲邨。

1原因嫌棄井字型公屋 不過，已經到第4派的發文者就仍然未甚滿意，先表示「三次井字，一次特殊」，又問網民意見指「有住過的鄰居嗎，環境交通覺得怎麼樣」。不過未待網民回答，發文者自己就先回應指「想問有人能拍一下晚上的井字樓麼，說真的我有點覺得恐怖」，懷疑正因這個原因而想連續拒絕4派。

網民反質疑：唔係得3派咩？！ 發文者的帖文引起網民關注，有網民直言「真的好恐怖，井字樓」、「井字樓哦，也比較舊，要走很長的樓梯下去搭地鐵，我覺得蠻好住的，巴士站也有」，亦有心水清的網民質疑為何發文者能夠獲4派，只因正常公屋只有3次派樓機會，惟有網民回應道「如果是特殊單位，就不計一次，可以再有一次機會，第三派是特殊單位所以不計數」。