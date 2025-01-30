網上熱話｜男網民無錢搭巴士 好心叔叔出手相助兼講1說話感動眾人

不時都會在社交平台看到與公共交通工具有關的帖文，大部分都是嗌交，甚至肢體衝突。不過其實香港尚有很多好人好事待我們細心發掘，近日一位男網民在巴士遇上好心叔叔，其經歷更感動了不少網民。

男網民無錢搭巴士 遇好心叔叔相助 日前，一位男網民在社交平台上發文，直指自己搭巴士時因為八達通沒有餘額，加上唔識做支付寶，因而未能順利繳付車資。不知如何是好的他只好尷尬地嘗試與車上的乘客唱散紙，一位好心叔叔就在此時主動向他伸出援手。

講1說話感動眾人 事主表示，在他努力向其他人唱散紙時，車上一位叔叔明言表示沒有多餘散紙唱錢，但就直接為事主送上5元做車費，更大方地放話指「今日畀5蚊你，第日你幫第二個」。事主更觀察到好心叔叔手上正拿着1個透明膠袋，內裏全部都是藥物，相信叔叔是長期病患者，「我感動到爭啲想喊⋯⋯祝這位叔叔身體健康」。

大批網民留言送上祝福 這件巴士上的好人好事引來不少網民關注，有網民留言感慨「香港仲有好多好人」、「請你永遠記住呢位叔叔，同埋實踐叔叔所講嘅說話」、「你都好好用返呢$5幫其他人，順道祝福呢位叔叔身體健康」、「其實香港地好多呢啲好心人，唔係求回報，只係想大家將互相幫助嘅美德傳承落去」，亦有網民教路，「題外話，搭巴士可以用信用卡付款」。

