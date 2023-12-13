網上熱話｜男貓奴帶公司樣本返屋企 為食貓偷食1物累主人賠2千蚊 網民笑爆：好識食！

家中有養寵物的人均會有一個煩惱，就是永遠不知道自己的貓貓狗狗對家中哪一樣物件感興趣，例如有小動物鍾意咬拖鞋，有的則熱愛偷食一切人類食物，因此有時擺放得不夠謹慎的話，有機會即變主子們的囊中物。早前，一對貓奴才就因為一些原因而將公司樣本帶回家中暫存，為了避免引起愛貓的關注已特意放在梳化縫隙，沒料到仍然難逃貓眼，不但被愛貓擅自拆開，更進食了超過一半，令主人慘賠2千元！

貓奴帶公司樣本返屋企暫存 放梳化縫隙仍難逃貓眼 有時要避免家中寵物誤食不應該放入口的，的確需要用盡方法，只因充滿好奇心又為食的寵物總會找到自己的方法去「試味」。早前，一對貓奴就在社交平台上分享因為家中愛貓太為食，而令自己需要賠償的經歷。有指男主人一日收工時就帶了2包野生蟲草樣本回家暫存，為了避開貓貓的法眼已經特意安放在梳化縫隙，豈料仍然難逃貓眼！

擅自拆開兼暴食20條蟲草 主人慘賠2千蚊 兩位主人指愛貓趁家中無人時，竟然聰明地擅自撕開其中1包蟲草，兼當正是貓零食般暴食約20條！二人之所以揭發愛貓偷食，全因貓貓在偷食後未有清理現場，食到「通地都係」，所以他們只好合力搬開梳化搜索，惟最後只找到蟲草的殘餘，估計愛貓吃掉合共6克、20條左右的蟲草。因為蟲草是男主人公司的財物，原售價為3,000多人民幣（約3,200港元），而經協商後則需要向公司賠償大約2,000左右人民幣（約2,220港元）。