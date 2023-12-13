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生活
2023-12-13 17:27:43

網上熱話｜男貓奴帶公司樣本返屋企 為食貓偷食1物累主人賠2千蚊 網民笑爆：好識食！

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網上熱話｜男貓奴帶公司樣本返屋企 為食貓偷食1物累主人賠2千蚊 網民笑爆：好識食！

網上熱話｜男貓奴帶公司樣本返屋企 為食貓偷食1物累主人賠2千蚊 網民笑爆：好識食！

家中有養寵物的人均會有一個煩惱，就是永遠不知道自己的貓貓狗狗對家中哪一樣物件感興趣，例如有小動物鍾意咬拖鞋，有的則熱愛偷食一切人類食物，因此有時擺放得不夠謹慎的話，有機會即變主子們的囊中物。早前，一對貓奴才就因為一些原因而將公司樣本帶回家中暫存，為了避免引起愛貓的關注已特意放在梳化縫隙，沒料到仍然難逃貓眼，不但被愛貓擅自拆開，更進食了超過一半，令主人慘賠2千元！

早前，一對貓奴才就因為一些原因而將公司樣本帶回家中暫存，為了避免引起愛貓的關注已特意放在梳化縫隙，沒料到仍然難逃貓眼。（圖片來源：微博）

早前，一對貓奴才就因為一些原因而將公司樣本帶回家中暫存，為了避免引起愛貓的關注已特意放在梳化縫隙，沒料到仍然難逃貓眼。（圖片來源：微博）

貓奴帶公司樣本返屋企暫存 放梳化縫隙仍難逃貓眼

有時要避免家中寵物誤食不應該放入口的，的確需要用盡方法，只因充滿好奇心又為食的寵物總會找到自己的方法去「試味」。早前，一對貓奴就在社交平台上分享因為家中愛貓太為食，而令自己需要賠償的經歷。有指男主人一日收工時就帶了2包野生蟲草樣本回家暫存，為了避開貓貓的法眼已經特意安放在梳化縫隙，豈料仍然難逃貓眼！

 

有指男主人一日收工時就帶了2包野生蟲草樣本回家暫存，為了避開貓貓的法眼已經特意安放在梳化縫隙，豈料仍然難逃貓眼！（圖片來源：微博） 兩位主人指愛貓趁家中無人時，竟然聰明地擅自撕開其中1包蟲草，兼當正是貓零食般暴食約20條！（圖片來源：微博）

擅自拆開兼暴食20條蟲草 主人慘賠2千蚊

兩位主人指愛貓趁家中無人時，竟然聰明地擅自撕開其中1包蟲草，兼當正是貓零食般暴食約20條！二人之所以揭發愛貓偷食，全因貓貓在偷食後未有清理現場，食到「通地都係」，所以他們只好合力搬開梳化搜索，惟最後只找到蟲草的殘餘，估計愛貓吃掉合共6克、20條左右的蟲草。因為蟲草是男主人公司的財物，原售價為3,000多人民幣（約3,200港元），而經協商後則需要向公司賠償大約2,000左右人民幣（約2,220港元）。

 

二人之所以揭發愛貓偷食，全因貓貓在偷食後未有清理現場，食到「通地都係」。（圖片來源：微博） 所以他們只好合力搬開梳化搜索，惟最後只找到蟲草的殘餘，估計愛貓吃掉合共6克、20條左右的蟲草。（圖片來源：微博） 因為蟲草是男主人公司的財物，原售價為3,000多人民幣（約3,200港元），而經協商後則需要向公司賠償大約2,000左右人民幣（約2,220港元）。（圖片來源：微博） 事主在網上分享這個經歷後引來不少網民熱議，有網民關注貓貓一口氣吃了20條蟲草後的狀態。（圖片來源：微博）

主人揭愛貓進食後狀態 網民笑爆：夠晒滋補！

事主在網上分享這個經歷後引來不少網民熱議，有網民關注貓貓一口氣吃了20條蟲草後的狀態，而主人亦親自回應指愛貓在誤食蟲草後「飲多咗水」，精神亦十分正常，估計對貓貓的身體沒有影響。大批網民因此而笑爆，有網民大讚貓貓「真係識食」、「好叻，識自己養生」，又笑言「佢唔想睇醫生，所以保健先」、「夠晒滋補」，更有網民揚言「分分鐘長命咗幾倍」、「最少有20歲」。

 

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（圖片來源：Facebook@香港貓奴關注組） （圖片來源：Facebook@香港貓奴關注組） （圖片來源：Facebook@香港貓奴關注組） （圖片來源：Facebook@香港貓奴關注組） （圖片來源：Facebook@香港貓奴關注組）
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