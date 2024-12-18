網上熱話｜男食客西貢食海鮮被當水魚 3人盛惠7千蚊 網民反稱：好正常

食海鮮一向都有所謂的海鮮價，收費視乎時節收成和氣候，新鮮的話自然會賣得較貴。買賣海鮮又或者加工海鮮一向明買明賣，但不時都會看到有人呻被當水魚咁劏。日前一位男食客在小紅書發長文，指自己在西貢食海鮮時遇到不快經歷，引來網民熱烈討論。

男食客小紅書發長文 稱西貢食海鮮收費唔合理 該名男食客在小紅書以「避雷香港西貢海鮮」為題發文，自言去西貢食過兩次海鮮，兼且兩次都有飲酒，但就兩次都覺得收費比較貴，「有些不合理又想不起來哪裡不合理」。直到自己近日與好友傾開時，方驚覺疑似被西貢海鮮檔的人當水魚劏！

3人埋單盛惠7千蚊 在他上傳的兩張單據上，可看到兩次的收費分別為港幣7,210元及7,087元，而其中一張單清晰顯示他們一行3人，除返開一人要大約港幣2,362元。事主所嗌的海鮮種類繁多，基本上魚蝦蟹都有，亦有炒幾碟小菜。不過，事主事後就表示「香港海鮮加工費是你在別的地方買海鮮，再去那裡加工吃飯才會收加工費，但是我這兩張單的海鮮全部都在這家門口買的，沒有從船上買過來加工的」，因此認為收加工費不合理。

苦呻做水魚 網民反稱好合理 發現這個「真相」後，事主無奈在文末慨嘆自己「真是後知後覺」、「之前在三聖吃海鮮或者在珠海都習慣被收加工費。這兩次都是在他家買的海鮮，不應該再收我加工費才對」，苦呻「加起來真的當了兩次水魚」。大批網民就反而留言表示收費合理，「收海鮮加工費好正常啊，更何況係買人哋鋪頭既海鮮，正如切餅費一樣」、「西貢海鮮店要鯉魚門海鮮店都是要海鮮加工費，你沒被人當水魚宰」。