網上熱話｜疑似女教師學校拍片擺上小紅書：課室、女廁一覽無遺 失德行為原來唔係第一次！

自從社交平台普及後，不時都會有人因為過度分享而「出事」，錯誤將不應公開發布的東西公諸於世，隨後被截圖秋後算帳。早前，有網民就在小紅書發現一些在香港中學內拍攝的影片，疑似是一位中學女教師在校內工作時，以分享工作點滴之名進行拍攝。片中可見，這位女教師將學校的課室、隨堂小測、學生的功課和女廁全部當成影片素材，令大批網民憂心學生的情緒及私隱。

隨堂小測＋女廁自拍擺上小紅書 早前，有網民在小紅書發現一些以「香港老師」為標題的影片，疑似是有在香港執教的老師以分享工作點滴為名義，頻繁在學校的每一個角落拍攝影片。片中可見，這位女教師除了會拍攝自己批改學生功課之外，其中一條影片更疑似在課室內的教師桌設好鏡頭角度，拍攝學生隨堂小測的畫面。而影片最後，這位女教師更在學校的女廁內擺pose自拍，完全沒有放棄學校的每一個角落。

教師失德行為偶有發生 港女教師頻在IG嘲諷學生 其實在校內拍片或在社交平台公開分享學生情況的失德行為偶有發生，多年前就有一名港女教師經常在社交平台發布與學生有關的限時動態，當中不乏公然嘲諷學生的內容，例如拍下學生的默書暗指對方錯誤率高，又會在收到學生親手製作的甜品後，發文表示「係我人生食過最難食」。有指這位女教師的社交平台有學生追蹤，仍然如此公開地批評學生無疑會影響學生的學習心態。