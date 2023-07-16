熱門搜尋:
C觀點 DSE 2023 Ray Online 書展2023 消費券2023 免費機票 二手樓 日本旅遊 消委會 深圳好去處 樓市
返回
生活
2023-07-16 19:19:11

網上熱話︱《白雪公主》崩壞劇照流出 網民稱公主泛黃 為孩子帶來精神創傷

分享：
生活

照片中一位女演員穿上白雪公主標誌性的藍黃色連衣裙，搭配紅色斗篷。

今年6月迪士尼宣布把將經典動畫《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)改編成真人版電影，並且找來新晉女星Rachel Zegler飾演白雪公主一角，而「神奇女俠」Gal Gadot將飾演奸角邪惡女王，預計明年3月全球上映。

 

前日有外國傳媒影到新真人版白雪公主與七個小矮人的片場實況，照片迅速在網上流傳，看過照片的網民大叫童年崩壞，更有人稱此套電影如上映，會給小孩子帶來精神創傷。

生活

白雪公主的七友，來自不同的種族、身高和性別，保守派批評迪士尼的做法，過份政治正確。

泛黃的白雪公主與不同性別種族的小矮人

據英國《每日郵報》(Daily Mail)14日的報導，《白雪公主》正在英國貝德福德郡(Bedfordshire)的草園進行拍攝，當中的「七個小矮人」不但有著不同的性別、種族，而且還有不同身體高度，有指此舉是希望刪去過往小矮人的刻板印象，但由於太過「政治正確」，令人覺得迪士尼太過「政治正確」，把小矮人重新塑造成「魔法角式(magical creatures)」，但由於造型太過色彩斑斕與騎呢，加上膚色泛黃的白雪公主，的確令人對這輯失去童真的《白雪公主》，產生極度疑惑。

生活

新版白雪公主與七友的造型，很像國際學校天才表演時的戲服。

好電影不需要「政治正確」

有網民指新版《白雪公主》電影，剝奪了原本故事的本質，他們提出《白雪公主》是德國作家寫的故事，由格林兄弟輯錄在1812年出版的《格林童話》中，因此故事的主角，應該由擁有德國血統的演員來演，他們批評迪士尼選擇皮膚偏黃的拉打裔Rachel Zeglar演白雪公主，不但造型看起來十分糟糕，並且認為迪士尼的刻意起用有色演員做主角，來支持跟本沒有人提出過的種族敘述，是十分多此一舉。網民稱，他們只想要一部好電影，不是一些懶「政治正確」的電影，此舉只會使幾代迪士尼孩子感到困惑。

生活

網民惡搞《白雪公主》的海報。

生活

網民指新真人版《白雪公主》，令人童年幻想崩懷。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受