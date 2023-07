網上熱話︱《白雪公主》崩壞劇照流出 網民稱公主泛黃 為孩子帶來精神創傷

今年6月迪士尼宣布把將經典動畫《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)改編成真人版電影,並且找來新晉女星Rachel Zegler飾演白雪公主一角,而「神奇女俠」Gal Gadot將飾演奸角邪惡女王,預計明年3月全球上映。

前日有外國傳媒影到新真人版白雪公主與七個小矮人的片場實況,照片迅速在網上流傳,看過照片的網民大叫童年崩壞,更有人稱此套電影如上映,會給小孩子帶來精神創傷。