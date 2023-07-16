網上熱話︱《白雪公主》崩壞劇照流出 網民稱公主泛黃 為孩子帶來精神創傷

今年6月迪士尼宣布把將經典動畫《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)改編成真人版電影，並且找來新晉女星Rachel Zegler飾演白雪公主一角，而「神奇女俠」Gal Gadot將飾演奸角邪惡女王，預計明年3月全球上映。 前日有外國傳媒影到新真人版白雪公主與七個小矮人的片場實況，照片迅速在網上流傳，看過照片的網民大叫童年崩壞，更有人稱此套電影如上映，會給小孩子帶來精神創傷。

泛黃的白雪公主與不同性別種族的小矮人 據英國《每日郵報》(Daily Mail)14日的報導，《白雪公主》正在英國貝德福德郡(Bedfordshire)的草園進行拍攝，當中的「七個小矮人」不但有著不同的性別、種族，而且還有不同身體高度，有指此舉是希望刪去過往小矮人的刻板印象，但由於太過「政治正確」，令人覺得迪士尼太過「政治正確」，把小矮人重新塑造成「魔法角式(magical creatures)」，但由於造型太過色彩斑斕與騎呢，加上膚色泛黃的白雪公主，的確令人對這輯失去童真的《白雪公主》，產生極度疑惑。