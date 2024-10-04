不少人都有養寵物，彼此能夠互相陪伴，但有時百厭起上來，都會令到主人幾頭痕。早前一位貓奴就在社交平台分享自己與愛貓的經歷，直指主子因為貪玩做錯1事而令全屋燒清光，而事後為了懲罰主子，更忍痛迫其「下海」！
百厭貓做錯1事引全屋火災 毛色由黃變灰黑
四川一隻名為「金勾釣」的英國短毛貓是主人的小寶貝，惟牠日前因為在家中誤開電磁爐，而引發一場嚴重火災。這場火幾乎將主人家中的所有物品都燒清光，幸運的是，「金勾釣」逃過一劫並未受傷，僅是身上的毛髮由黃橘色燒至灰黑。
主人嚴懲貪玩愛貓 迫「下海」做1事
主人事後在社交平台表示，這場火災不僅造成家具嚴重毀壞，若要重新裝潢的話，費用預計至少需要10萬人民幣。為了讓做錯事的愛貓彌補這一巨額損失，主人決定迫愛貓「下海」搵食，讓其在網上進行直播搵錢，更在牠身上掛上「縱火犯」和「直播還債」的牌子幫忙賺錢還債。
網民樂見其成：造福人群！
「縱火犯」金勾釣成功靠可愛的外貌吸引大批粉絲，更憑無辜樣在網上走紅，不少網民都捐款支持，讓主人感慨地說：「這下貓的身價真的上10萬了」。雖然愛貓被迫「下海」貌似十分可憐，但其實大批網民都樂見其成，更紛紛表示主人這個決定是「造福人群」，「太可愛了」、「喜歡牠黑黢黢可憐的樣子」、「是最強的小貓了，還能為主人賺錢錢」。