不少人都有養寵物，彼此能夠互相陪伴，但有時百厭起上來，都會令到主人幾頭痕。早前一位貓奴就在社交平台分享自己與愛貓的經歷，直指主子因為貪玩做錯1事而令全屋燒清光，而事後為了懲罰主子，更忍痛迫其「下海」！

主人嚴懲貪玩愛貓 迫「下海」做1事 主人事後在社交平台表示，這場火災不僅造成家具嚴重毀壞，若要重新裝潢的話，費用預計至少需要10萬人民幣。為了讓做錯事的愛貓彌補這一巨額損失，主人決定迫愛貓「下海」搵食，讓其在網上進行直播搵錢，更在牠身上掛上「縱火犯」和「直播還債」的牌子幫忙賺錢還債。