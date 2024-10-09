網上熱話｜的士佬斥有錢人特別孤寒 幾十蚊車費要求9折 網民：「可以唔接」

不少人都有call的士的習慣，趕時間又或者唔想迫公共交通工具的話，的士都是一個不錯的選擇。惟部分司機與乘客之間的矛盾及衝突屢見不鮮，不時都會看到有人在網上因此而互罵，而近日更有的士司機因為不齒「有錢人」的call車習慣，在網上發文嬲爆，引起網民熱議。

的士佬嬲爆發文 斥有錢人特別孤寒 日前，一位的士司機在社交平台上發文，直指自己在的士call車平台接客時，看到一張令他感到憤怒的單，更嬲爆將其cap圖放上網嬲爆。圖中所示，一位乘客由九龍站豪宅屋苑西九龍漾日居call車至九龍塘一間中學，翻查網上電召的士程式資料，該路程正常車資約為60元。路程本應未有太大問題，但該客人就在單上表明希望有「九折」，引起司機不滿。

力數顧客2宗罪 發文的司機更以此力數顧客2宗罪，直斥由漾日居到九龍塘上學「支旗已經雞腳」，加上九龍塘區學校放學可能塞車，「睇錶收費都賺錢唔多，都仲要喺乞兒兜攞飯食」，更揚言「香港的士真係好貴咩，香港的士啲客已經敗壞到一個嚴重程度」。

網民兩邊都唔撐 司機的發文引起大批網民熱烈討論，有網民認為香港大部分的士司機都意見多多，「近又嫌近，遠又嫌遠，想點呀？​​」、「個客用Call車App落Order，接唔接係自己決定」、「接咗又嫌係雞腳，揸得咁慘咁受氣真心轉行唔好揸啦​​」，更反問「份工咁慘無人道，點解仲要做​​」。亦有網民表示兩邊都唔撐，「司機同個客都有問題​​」、「各打50大板，完」。