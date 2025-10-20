網上熱話｜的士司機怒斥1種客人極犯賤 特製印仔防小人之舉 網民唔撐：損人不利己

香港服務業態度一向備受爭議，部分港人認為香港人大多較有性格，少少事都可能觸發成衝突和爭執。早前一位的士司機在社交平台發文，形容1種客人的行為「犯賤」，引來大批網民兼同行留言鬧爆。

的士司機怒斥1種客人極犯賤 香港人出名工時長，部分較有良心的公司會提供claim車費福利，意指在某一時間段或特定情況下，如果乘搭的士返放工的話，可以憑單據claim車錢。不過，有打工仔為了「賺到盡」，有可能會call有折扣的士，然後用正價單返公司claim錢，從中賺取差價。近日，有的士司機就因為睇唔過眼，特意在社交平台發文，狠批這種人「犯賤」，更揚言「人不犯我我不犯人，係要犯賤嘅我就唔會客氣」。

特製印仔防小人之舉 該名的士司機為了防他心目中的「犯賤」之舉，特意訂造了一個寫有「乘客要求____折車資，實付$_____」的印仔，並在列印單據之後印在單據上，更自豪地表示「睇吓你敢唔敢攞張單claim錢，哈哈」。

網民唔撐：損人不利己 發文司機本人十分滿意自己的行為，但就引來大批網民兼同行大力批評。有網民表示「冇人迫你做！做又嘈」、「好心唔好做八五折！又要做又要X」、「85既源頭係司機接，講到自己好清高咁」，而同屬的士司機的同行亦唔撐，揚言「就算我係的士佬都要X你，做埋D損人不利己嘅野，你咁有正義感做乜折頭的呀」。