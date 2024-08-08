網上熱話｜的士司機1理由拒載客到IFC 網民鬧爆：個牌呃返嚟？

香港服務業的態度一向備受爭議，當中又以的士司機最常受人議論。早前一位港男就在社交平台上分享自己近日被拒載的經歷，原打算在灣仔會展上車到IFC，沒料到卻被的士司機用1理由拒絕載客，引來大批網民嬲爆回應，反轟對方「個牌點呃返嚟」！

港男會展截的士 1理由拒載去IFC 早前一位港男在社交平台上發文，嬲爆分享被的士司機拒載的經歷。從他的照片中，可見他原本打算在灣仔會展上車，搭的士到位於中環的國際金融中心。以為能夠順利上車到達目的地，沒料到的士司機卻回應指「唔好意思，我唔知邊度IFC我過海車」，拒絕接載事主。

圖片來源：Unsplash@Jeff Chen

一人一個拒載經歷 其實用「過海車」、「唔過海」等原因拒載已並非新鮮事，但最弔詭的是， IFC乃香港著名地標，仍被以「我過海車」拒載，的確耐人尋味。有網民就分享自己被拒的士司機拒載的經歷，直指「中學有次遲起身要飛的過海返學」，原目的地是「北角xx道x中學」，惟司機卻表示「北角我淨係識英皇道」，亦有網民揚言「試過銅鑼灣去太子，佢車咗我去的士站叫我自己截車」。

網民鬧爆：個牌呃返嚟？ 眼見現時的士司機質素十分參差，連IFC都唔識去，不少網民嬲爆道「近又唔去，過海又唔去，咁我使X搭的士咩」、「仲有遠又唔識去，都唔知佢揸架的士出嚟做乜X」、「個牌唔知點攞返嚟」。有網民直言「你直接同佢講，你有無電話，有就開google map」，更教路指「建議明知大部分的士都仆X，就以後唔好再搭」。