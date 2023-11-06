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2023-11-06 18:00:00

網上熱話｜皇后山邨居民晚晚排長龍團購 深圳外賣送港過程公開 網民：不如搬上去算

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網上熱話｜皇后山邨居民晚晚排長龍團購 深圳外賣送港過程公開 網民：不如搬上去算

網上熱話｜皇后山邨居民晚晚排長龍團購 深圳外賣送港過程公開 網民：不如搬上去算

深圳雖然與香港僅一河相隔，但有不少人總愛強調兩地的物價十分不同，只因香港物價較高而內地的一切則性價比相對都較高，因而很多港人都喜愛北上。近日，除了港人親自北上外，更興起了一鼓「反向代購」的風氣，日前播出的一集《東張西望》中，就發現港人沉迷深圳反向團購，意指由專人在深圳的餐廳買外賣，再人肉運送到港，當中更以粉嶺皇后山的居民最熱衷，竟然自組了一個深圳外賣團！

早前播出的一集《東張西望》中，就發現港人沉迷深圳反向團購，意指由專人在深圳的餐廳買外賣，再人肉運送到港，當中更以粉嶺皇后山的居民最熱衷，竟然自組了一個深圳外賣團！（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

早前播出的一集《東張西望》中，就發現港人沉迷深圳反向團購，意指由專人在深圳的餐廳買外賣，再人肉運送到港，當中更以粉嶺皇后山的居民最熱衷，竟然自組了一個深圳外賣團！（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

港人沉迷深圳反向團購 粉嶺皇后山居民自組外賣團

早前播出的一集《東張西望》中，發現越來越多港人鍾情反向代購，意指由專人在深圳的餐廳買外賣，再人肉運送到港，當中粉嶺皇后山居民的特別熱衷。據悉，每晚7點就會有大批粉嶺皇后山居民在樓下大排長龍等外賣，當女主持上前訪問時，他們就表示「自己買咗D外賣，應該係大陸送嚟」、「團購買咗雞，之前都試過㗎啦，送到嚟都仲係暖嘅，佢地好快手」，對反向團購深圳外賣讚不絕口。有指要買到團購外賣其實毫不簡單，先要入Group拎籌，自行用內地外賣平台揀選食物後，再自行安排在指定時間送去蓮塘口岸的一個集中地，團購負責人就會安排司機去收集所有外賣送香港。

據悉，每晚7點就會有大批粉嶺皇后山居民在樓下大排長龍等外賣，當女主持上前訪問時，他們就表示「自己買咗D外賣，應該係大陸送嚟」。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） 指要買到團購外賣其實毫不簡單，先要入Group拎籌，自行用內地外賣平台揀選食物後，再自行安排在指定時間送去蓮塘口岸的一個集中地。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

深圳外賣送港過程公開 港鐵交收每單外賣運費$30

越來越多港人幫襯反向代購外賣，負責送貨的人士就最開心，只因他們可以賺取的金錢又再提高。節目中提及負責送貨的人士每單外賣平均收取$30，假設他們從落馬洲搭火車來港，車費只需$50，加上他們大多都會安排在地鐵沿事不出閘交收外賣，意指其實一程接多於2單生意已經有賺。而節目中亦可見他們生意很好，需要用車仔裝外賣並拖車仔趕往下一站一個時段去足數個車站交收。

（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） （圖片來源：TVB《東張西望》截圖） 深圳外賣送港過程公開，港鐵交收每單外賣運費$30。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） 節目中亦可見他們生意很好，需要用車仔裝外賣並拖車仔趕往下一站一個時段去足數個車站交收。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） 加上他們大多都會安排在地鐵沿事不出閘交收外賣，意指其實一程接多於2單生意已經有賺。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） 節目中提及負責送貨的人士每單外賣平均收取$30，假設他們從落馬洲搭火車來港，車費只需$50。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） 越來越多港人幫襯反向代購外賣，負責送貨的人士就最開心，只因他們可以賺取的金錢又再提高。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

東張實測外賣到港情況 網民嘲：咁鍾意不如搬上去

眼見如此多港人鍾情反向代購，節目組亦實測由深圳外賣到港的食物質素，雖然外賣全部封好口，袋上亦有清楚寫明取餐地點，不過送到時食物已經攤涼，而酸菜魚更變得油水分離，賣相不太討好。有網民得知部分香港居民如此嚮往內地的食物後，紛紛出言嘲諷，直指「咁鍾意不如搬上去」、「搬上去住咪唔知搞咁多嘢」，亦有人質疑食安問題，指「深圳買完落嚟最快都45分鐘，來來回回焗咁耐」、「食完肚痛都唔知怪得邊個」。

 

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眼見如此多港人鍾情反向代購，節目組亦實測由深圳外賣到港的食物質素。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） 不過送到時食物已經攤涼，而酸菜魚更變得油水分離，賣相不太討好。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖） （圖片來源：YouTube@TVB USA Official） （圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
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