網上熱話｜皇后山邨居民晚晚排長龍團購 深圳外賣送港過程公開 網民：不如搬上去算

深圳雖然與香港僅一河相隔，但有不少人總愛強調兩地的物價十分不同，只因香港物價較高而內地的一切則性價比相對都較高，因而很多港人都喜愛北上。近日，除了港人親自北上外，更興起了一鼓「反向代購」的風氣，日前播出的一集《東張西望》中，就發現港人沉迷深圳反向團購，意指由專人在深圳的餐廳買外賣，再人肉運送到港，當中更以粉嶺皇后山的居民最熱衷，竟然自組了一個深圳外賣團！

港人沉迷深圳反向團購 粉嶺皇后山居民自組外賣團 早前播出的一集《東張西望》中，發現越來越多港人鍾情反向代購，意指由專人在深圳的餐廳買外賣，再人肉運送到港，當中粉嶺皇后山居民的特別熱衷。據悉，每晚7點就會有大批粉嶺皇后山居民在樓下大排長龍等外賣，當女主持上前訪問時，他們就表示「自己買咗D外賣，應該係大陸送嚟」、「團購買咗雞，之前都試過㗎啦，送到嚟都仲係暖嘅，佢地好快手」，對反向團購深圳外賣讚不絕口。有指要買到團購外賣其實毫不簡單，先要入Group拎籌，自行用內地外賣平台揀選食物後，再自行安排在指定時間送去蓮塘口岸的一個集中地，團購負責人就會安排司機去收集所有外賣送香港。

深圳外賣送港過程公開 港鐵交收每單外賣運費$30 越來越多港人幫襯反向代購外賣，負責送貨的人士就最開心，只因他們可以賺取的金錢又再提高。節目中提及負責送貨的人士每單外賣平均收取$30，假設他們從落馬洲搭火車來港，車費只需$50，加上他們大多都會安排在地鐵沿事不出閘交收外賣，意指其實一程接多於2單生意已經有賺。而節目中亦可見他們生意很好，需要用車仔裝外賣並拖車仔趕往下一站一個時段去足數個車站交收。