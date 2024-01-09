網上熱話｜移英港媽250萬買千呎大屋 3層3房3廁連花園惹人艷羨 網民竟借1事酸爆留言

移英港媽250萬買千呎大屋 3層3房3廁連花園惹人艷羨 網民竟借1事酸爆留言

近年不少人移居海外，當中最熱門的移民國家非英國莫屬。不時都會看到有人表示移居海外後，最振奮人心的絕對是生活環境即時變大，只因香港地少人多之餘，買樓上車亦極度昂貴，幾百萬只能買到納米樓，惟同樣價錢在外地已經可以住大屋。早前，一位移英港媽就在YouTube分享喜悅，直指自己以250萬港元的超抵價格，成功在英國買入3層3房3廁連花園的千呎大屋，惹來大批港人頻頻稱羨。不過，亦有網民睇完片後借1事酸爆留言，引起爭議。

移英港媽250萬購入千呎大屋 拍片分享喜悅 不少移居海外的人，其中一樣最振奮的絕對是生活環境，只因離開地少人多兼樓價高企的香港後，不時都會看到移民人士在外地以超低價購入又大又豪華的住屋，引來大批港人羨慕。早前，一位移英數年的港人就在YouTube拍片與網民分享買樓喜悅，她表示自從有買樓打算後已頻頻到處睇樓，最後睇中位於英國「Nottingham」一間3層3房的Town House，雖然已有二十多年樓齡，但豪宅包埋花園和獨立車房，加上在價錢相宜的情況下，成功用20多萬英鎊，折算港幣約250萬港幣買入千呎大屋做業主。

3層3房3廁連花園 生活配套近乎完美 雖然大屋已有二十多年樓齡，但其生活配套對於事主來說近乎完美，只因Nottingham位於英國的中間位，無論是北上或是南下都十分方便，去倫敦大約只需要兩小時左右車程，巴士、火車地鐵等網絡亦非常完善。事主又分享指自己與丈夫育有一名女兒，該大屋所屬的校網和治安相當不錯，加上現時的樓價比起她購入時已上漲約7-8萬英鎊（約港幣69萬-79萬元），因此整體都十分美好。