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生活
2023-11-11 14:00:00

網上熱話｜ 筲箕灣驚現天價海鮮餐 魚頭湯盛惠$1,580未算最癲 網民嘲：水魚食海鮮

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筲箕灣驚現天價海鮮餐 魚頭湯盛惠$1,580未算最癲 網民嘲：水魚食海鮮

筲箕灣驚現天價海鮮餐 魚頭湯盛惠$1,580未算最癲 網民嘲：水魚食海鮮

不時都會看到有人苦呻外出食飯俾人劏，當中最常見的絕對非食海鮮莫屬，只因大部分食海鮮的餐廳均沒有明碼實價，一律用「時價」收費，因此有時落單時都未能因應預算去選擇。早前，一位本地食客就帶同朋友一行10人到筲箕灣一間餐廳食海鮮，不過事主事後就覺得自己被劏到一頸血，只因所有餐點的價格均貴到離譜，就連盛惠$1,580的魚頭湯亦未算最癲。惟大批網民就唔撐事主，不但斥其「唔識拒絕」，更出言嘲諷「水魚食海鮮以形補形」。

早前，一位本地食客就帶同朋友一行10人到筲箕灣一間餐廳食海鮮，不過事主事後就覺得自己被劏到一頸血，只因所有餐點的價格均貴到離譜。（圖片來源：Facebook@飲食黑店大全）

早前，一位本地食客就帶同朋友一行10人到筲箕灣一間餐廳食海鮮，不過事主事後就覺得自己被劏到一頸血，只因所有餐點的價格均貴到離譜。（圖片來源：Facebook@飲食黑店大全）

食客苦呻筲箕灣食海鮮被劏到一頸血 魚頭湯盛惠$1,580

食海鮮的預算一向都難以估計，只因大部分海鮮均沒有明碼實價，而是一律用「時價」計算，因此一眾唔熟悉行程的外行人，基本上就只可以聽從店家的安排。早前，一位本地食客就一行十人到筲箕灣一間食肆食飯，進食期間可能因為「時價」的原因而未有太理解食物售價，惟到飯後埋單的時候，竟驚覺自己疑似被劏到一頸血，而當中大家最關注的是一道盛惠$1,580的「蘿蔔紫菜魚頭湯」，只因一道10人用的普通魚頭湯竟然可以賣到如此高價！

 

當中大家最關注的是一道盛惠$1,580的「蘿蔔紫菜魚頭湯」，只因一道10人用的普通魚頭湯竟然可以賣到如此高價！（圖片來源：Facebook@飲食黑店大全）

當中大家最關注的是一道盛惠$1,580的「蘿蔔紫菜魚頭湯」，只因一道10人用的普通魚頭湯竟然可以賣到如此高價！（圖片來源：Facebook@飲食黑店大全）

一行十人埋單$7,896 煲仔飯賣到800蚊一煲

事後事後在社交平台分享是次食飯經歷，直指難以想像一行10人食海鮮餐，埋單竟然需要$7,896元，即人均約$790元。根據事主所分享的單據中，可見部分餐點價格昂貴，包括1份「油𩶘仔」，即10條煎魚要價$1,880元，而當中吸引網民關注的，是事主所點的一份糕蟹蒸肉餅煲仔飯，竟然要價$800！此外，事主更在文中苦呻「落單時已向侍應說不想食斑馬瀨尿蝦，就夾硬逼我咃食」、「個紫菜魚頭湯係我人生中飲過最貴嘅紫菜湯，得幾嚿急凍魚塊紫菜又唔夠爽，仲要每人分得細碗仔」、「個豬潤炒蜆啲豬潤醉（碎）到夾唔到」、「逼人叫兩個吊桶，啲吊桶仲要唔新鮮」、「蝦醬吊桶炒時蔬改豆苗加錢又唔講，出到嚟標晒水鹹到要洗腎」、「「所有海鮮價錢又無講，個侍應完全唔理人感受係咁自SALE係咁自己落單」、「所有餸加大又無講」。

 

事後事後在社交平台分享是次食飯經歷，直指難以想像一行10人食海鮮餐，埋單竟然需要$7,896元，即人均約$790元。（圖片來源：Facebook@飲食黑店大全）

事後事後在社交平台分享是次食飯經歷，直指難以想像一行10人食海鮮餐，埋單竟然需要$7,896元，即人均約$790元。（圖片來源：Facebook@飲食黑店大全）

網民唔撐事主 出言嘲：水魚食海鮮以形補形

事主在怒斥食肆「當客水魚咁劏」後，帖文雖然引起廣大網民關注，但事主可能因為難忍被大批網民留言反駁，因而刪文收場。部分網民猜測涉事食肆是位於筲箕灣的「金東大蜑家私房菜​​」，直指這間餐廳「出名貴」、「去得就預咗」。亦有網民出言嘲諷事主，直指「覺得貴或者唔滿意可以即場講」、「當時又唔講」，直斥她「俾智商稅」、「水魚食海鮮以形補形」。

 

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（圖片來源：Facebook@飲食黑店大全） （圖片來源：Facebook@飲食黑店大全）
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