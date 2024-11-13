網上熱話｜筲箕灣1酒樓茶水爬滿蟲 港女誤飲死蟻茶 源頭竟藏在1物中

不時看到有人分享食安等問題，發現食物中暗藏污物或昆蟲，令人即時無胃口。早前一位港女在筲箕灣一間茶樓飲茶時，不幸誤飲有極多死蟻的茶，引起大批網民不安外，職員的處理方法亦引人質疑。

圖片來源：Unsplash@Andre Mouton

港女筲箕灣茶樓飲茶 幾杯落肚始揭極多蟻 近日一位港女在社交平台上發文，直指自己在筲箕灣一間茶樓飲茶時，「食完點心飲咗幾杯茶先發現杯茶表面有好多螞蟻」，從她上傳的照片中，可見茶杯內有很多黑色一點點，疑似是她口中的螞蟻，她崩潰表示「本來以為係茶葉碎冇為意」，豈料幾杯落肚方驚覺其實全部都是死蟻。

源頭竟在1物中 職員做法惹爭議 事主因而在餐桌上找原因，「打開個茶壺密密麻麻全部都係死蟻」、「兩壺茶都有」，最後終於發現「原來係壺水有」。她即時向職員反映，惟對方「只收走個水壺同換過壺茶，話呢個冇啦換咗，一句唔好意思道歉都冇，講真我仲敢飲咩」。

事主報食環 網民：睇到都想嘔 事主崩潰道，「諗起我哋可能每人食咗幾十隻蟻落肚就勁噁心」，亦因此而決定報食環，奈何食環在事後翌日回應指「去咗食肆巡查，打開晒所有不鏽鋼水壺同茶壺，都冇發現到有蟲」，現時僅「俾咗口頭警告男經理叫佢注意衛生情況，之後亦會再加強巡查，如有發現就會檢控」。不少網民都對此事感到極度震驚，紛紛表示「唔想其他人食到肚屙/腸胃炎」、「睇到都好唔舒服好想嘔」、「搞到我唔係好敢再去飲茶」。