網上熱話｜素食港女鬧爆餐廳無素食餐牌 不滿經理5字回應 網民反轟：真正西客

香港飲食業的服務態度一向是網民關注的事情之一，近年更開始有不少聲音表示港人之所以鍾情北上，全因內地的服務比起香港更完美。近日一位素食港女欲幫襯一間位於黃竹坑的西餐廳時，就因為餐廳經理拒絕了她的要求兼以5字回應，令她不忿發文，鬧爆對方服務態度差，不過網民對她的言論看不過眼，更形容她是「西客」。

一位素食港女日前在社交平台發文，指近日被黃竹坑一間西餐廳吸引，因而「就算Menu上無素食」，仍然決定「硬著頭皮入去諗住問下可唔可以有例外」。她在餐廳門口先問一位年輕男店員能否將餐牌上的食物轉素食，對方回應指「有啲應該可以轉架，例如咖哩蛋飯」，惟當事主問及晚餐Menu是否都有同樣做法後，對方表示「要問下經理」，隨即展開一場令事主嬲爆的對話。

事主指當時有一位「中年女人manager」現身與其對話，惟對方的語氣略嫌「趕時間」，在事主問及能否將餐廳改為素食後，「面無表情」地回應道「我地無素食，對唔住」。事主認為經理的服務態度不佳，不但發文將全過程與網民分享，更直言「唔做素食友生意可以直接講」，又指其實「大部分餐廳都會試」。

網民反鬧事主：真正西客

事主於文末表示「咁嘅服務態度，一定無睇古天樂」，發文引起大批網民熱烈討論， 網民鬧爆事主「名副其實西客」、「講埋對唔住都得罪你」，更有人怒斥事主「點解仲可以唔認錯，繼續我有我正確咁反駁網民」、「呢件事點睇都係得你有責任」、「乜野唔做素友生意可以直接講😂😂😂人地擺到明唔係賣素，一陣啲汁有加雞粉豬骨啲人食完又去投訴，咁難服待。」

面對網民「狂插」，事主亦有回覆，「對唔住你當我小題大作但係我真係嬲左。希望偉大threads可以比佢老闆知道。我相信唔歡迎素食者唔係佢開餐廳既原意。」她又表示，理解餐廳餐牌一般都沒有列出素食選項，「但係我未試過未試過比餐廳turn away and reject。佢同事話可改咖哩飯時候佢唔在場，所以唔成立同事已經講左or佢只係針對dinner set。就算你話得白飯油菜，這是比個選擇我。而唔係話我地唔做素食。好嘛？」