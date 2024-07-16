網上熱話｜素食Karen事件新進展 餐廳出素食menu還擊 用埋Karen做菜名

日前一名女素食者因黃竹坑西餐廳未能提供素食，於是在Threads上投訴，雖然餐廳女經理已道歉，但女事主仍因對方「態度不佳」而在網上公審，事件引起網民熱烈討論，不少人認為該名素食者要求過分，「講埋對唔住都得罪你」，事件最近有新進展，餐廳特意增加一款素食，再度引起網民關注。

事件經過一周發酵，餐廳終在午餐時段推出了素食選項。餐廳在社交平台發文，以「今期流行椎名林檎」為題，指今個星期終於推出素食，新菜式更名為「Karen雜菜北海道咖喱蓋飯」，菜式特別以Karen英文名命名，令人聯想到女事主網傳叫Karen之外， Karen也是美國等英語國家常見的貶稱，形容自認有權勢或要求超出合理的女士。餐廳又指，午餐menu會不定期咁轉，「比想嘗試食素嘅朋友或者今個星期想食清淡啲啦～～嘅朋友品嘗」。

網民：「人地做左比你啦，去試下啦」

餐廳的反應之快，以及「抽水」技巧之高，再度引起網民關注，大讚餐廳厲害，又叫女事主去餐廳食飯同多謝返人，「人地做左比你啦，去試下啦。🤘」、「希望妳開心返啦😊」、「呢啲老細咪叻囉，既能合理還拖又能搶fo，明明道理喺自己度」、「勁威水 可以做人哋signature dish」、「Karen識做嘅就應該即刻去食同多謝返人」、「Karen:有蛋就唔係素啦🤬🤬🤬🤬叫你經說理出嚟見我」、「用埋Karen 做菜名😂佢肯上水未」、「然後又會有另外一個人走出嚟講話你個素食點解會有5辛？有無洋蔥🧅？有無蒜？」。

亦有網民表示想去幫襯下，「覺得F餐會賣爆 我住大東北都想去幫襯個F餐」、「超靚抽 會想去幫襯😂」