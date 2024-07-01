網上熱話｜網上流傳港鐵奇人異事！沙田站驚見男生搬梳化入閘 網民：創意無極限

交通工具上的奇人異事可謂鑊鑊新奇，每次都能令一眾市民嘩然。網上早前流傳一張港鐵車站內的驚人圖片，可見兩個男生疑似想合力將一張3座位梳化搬入閘，在場即時有身穿黃衫的港鐵職員調停，引起大批網民熱議。

男生沙田站欲搬梳化上車 職員到場阻止 港鐵車廂內發生的奇人異事多不勝數，幾乎每個星期都能在網上看到車廂或車站內的驚人發現，可謂鑊鑊新奇。早前網上流傳一張疑似港鐵沙田站內的照片，相中可見兩位男子欲將一張3座位梳化推入閘，旁邊有兩位身穿黃衫的港鐵職員，而發文者就表示「男子將港鐵當成貨車，欲搬巨梳發入閘，慘食閉門羹」，可見最後未有成功「帶貨」上車。

根據港鐵的運載行李條件，乘客帶入閘的行李有體積限制，以圖中的沙田站為例，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。相中二人的梳化明顯超出標準，亦並非有許可證的樂器或體育用品。