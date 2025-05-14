端午節將至，大家都會食糭應節，紀念屈原。近日網上流傳一個「小小屈原體驗營」，讓小朋友在食糭之外，換上古裝cosplay古人，更可以體驗書法及玩投壺等，不過就有網民戲稱「我個仔唔識游水可唔可以參加？」

食糭與划龍舟是端午節的習俗，相傳均與屈原有關，有指當時民眾希望找到屈原的屍體而競相划船，而糭子是出於紀念之意，當時百姓不忍心魚兒叼食屈原屍首，於是將糭拋入河中，希望魚兒吃飽後，屈原屍體可保持完整。

小小屈原體驗營去年開始舉辦 近日在thread上流傳一個「小小屈原體驗營」，原來是台灣Sogo的活動，活動早於去年舉辦，希望帶孩子穿越春秋戰國時代，體驗屈原楚國人文武雙全的生活。主辦方今年「食過返尋味」再辦，體驗活動包括書法體驗及投壺遊戲，收費500台幣(約128港元)。有去年參加過的媽媽分享，活動分享屈原的故事，共換了書僮及戰衣兩套衣服讓小朋友cosplay，還有室內划龍舟車。

網民：沒有體驗投江我可是不會參加的 活動目前開放報名，不少網民都將重點放在「投江體驗」：「一定要體驗埋跳江啦！」、「我睇完都覺得要落水..😌😌」、「沉浸式體驗 ，就係唔識游水會浸親先體驗到！」、「體驗看誰在水底憋氣比較久，聽說去年冠軍還在水底」、「沒有體驗投江我可是不會參加的」、「秦始皇fans club, 一齊入坑體驗營」，更有人發文問：「我個仔唔識游水可唔可以參加？但係佢唔識游水喎？」