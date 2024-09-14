自從香港小學生要返全日制後，除非有家人送飯或帶飯，否則一眾小學生的午餐大多都會靠學校訂飯解決，因此對於不少香港人來說，小學訂飯絕對是一個集體回憶。雖然飯餐的味道和賣相未算太好，但有連登仔近日就在討論區上發文懷念，更揚言對小學訂飯念念不忘的原因，原來只因這是當年唯一有得揀嘅時候！

小學訂飯屬港人集體回憶 連登仔齊懷念 一年容易又開學，莘莘學子其實與一眾打工仔一樣，除了要努力讀書外，最著重的自然是中午食乜餸。小學生無中學生或打工仔咁幸福可以出街食，因此除了有家人送飯或帶飯的一群，其他大部分學生都靠學校訂飯解決午餐。近日，有連登仔就在討論區上發文，直指「讀緊小學每個月最期待就係填訂飯紙」，引來大批網民齊齊懷念！

16 年前訂飯紙公開 餐單口味多變 發文者分享一張飯商派給學生揀食咩餐的訂飯紙，並分享道「小學訂飯係陽光一代，最鍾意食佢個荷葉飯」、「最驚食個啲up到又淋又臭嘅椰菜」。他所分享的訂飯紙是2008年9月份的餐單，可見餐點有淡黑椒雞皇飯、墨西哥豬柳意粉、蕃茄滑蛋雞絲粟米飯、糯米雞、海南咖哩牛肉飯等，平均每日都有4個餐可供選擇，口味亦尚算多變。

念念不忘只因：唯一有得 揀嘅時候 雖然這種飯餐的賣相和口味都十分一般，但大批網民就仍然對此十分懷念，原來背後只因填訂飯紙是「小孩子唯一有得揀嘅時候」，又一同想當年，表示「以前細個好鍾意食C餐」、「依家睇落A餐都幾好」、「細個嗰陣一定餐餐都係C餐」，亦有人坦言有童年陰影，「我當年係焗到黃哂既小棠菜，老師會逼你食哂啲菜先可以去玩」、「小學畢業後十幾廿年都唔再食」。