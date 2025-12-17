網上熱話｜網民分享屋苑具心思聖誕樹 由居民捐出公仔 後續安排獲大讚有愛

又到聖誕～又到聖誕～每年一到聖誕，各大商場以至屋苑都會出盡力裝飾，務求讓一眾市民及居民能感受到濃厚的節日氣氛，享受假日帶來的普世歡騰。不過，聖誕樹其實都有好多種，用公仔拼砌而成的未知你又有無見過呢？有網民近日在社交平台分享所住屋苑特意製作的別有用心聖誕樹，引來大批網民大讚「好有愛」！

網民分享屋苑別有用心聖誕樹 每逢聖誕，總會看到有人在網上分享各區的靚靚聖誕樹和裝飾，吸引他人前去睇燈飾及打卡留念。早前，有網民分享自己所住屋苑特別製作的聖誕樹，與一般的以花花草草、波波燈和吊飾裝飾的樹不一樣，這個屋苑的聖誕樹用上多隻公仔拼砌而成，而樹上所有公仔均由「住戶捐出嚟」，難怪發文者自豪表示「我覺得自己屋苑棵聖誕樹靚過好多大商場嘅聖誕樹」。

聖誕後安排獲大讚有愛 不少網民隨即分享自己所住屋苑的聖誕樹，原來不少屋苑都有同樣做法，先在聖誕前向住戶收集欲捐贈的公仔，在聖誕期間砌成聖誕樹增添節日氣氛，事後更會「捐出去俾小朋友」，獲網民大讚「靚之餘又有意義」、「係住戶們凝聚既感情&力量」。亦因公仔由不同人所捐贈，所以每個屋苑的公仔樹都不一樣，其中一個屋苑更獲網民發現「好多提防騙子」，只因樹上有大量警方的防騙吉祥物「提子」，十分有趣。