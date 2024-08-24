網上熱話｜網民分享$6,300震撼電費單 揭竟因養1物引致 網民反稱：好抵！

近日天氣有轉涼趨勢，但相信不少人都仍然有開冷氣，因此每逢夏天的電費總會特別高企。早前有網民在網上分享自己的「震撼電費單」，分別要交近$6,300及$9,600，背後除了因為有養寵物要長開冷氣之外，亦與家中一種電器所致，大家不妨留意下！

早前一位港男在社交平台上曬出一張電費單，可見他上一期電費為＄3,502，但最新一期卻突然急升至＄9,626。原以為事主用電量極高，惟他卻表示自己屋企面積1,500呎，有4部冷氣但全部並非長開，「（家）1500呎，仲要冷氣唔係長開」，對「天價電費」百思不得其解。

除了以上的事主收到近萬元的電費單，另外一位網民亦在討論區上苦呻，直指自己家中的電費由昔日的2千急升至6千，背後原因全為「屋企多咗隻貓」。他表示自己所養的貓是長毛貓，「唔開冷氣一陣佢就臭到仆X」，更附上多張涉事貓貓的照片，引來大批網民留言。

網民心心眼：幾貴都抵

兩位港男的經歷都令人同情，但大批網民就認為如果電費急升的原因是養貓的話，「幾貴都抵啦」。原來大批網民均是貓奴，紛紛留言表示「其實好平常，點解會問D咁既問題」，更有人教路指「養多幾隻咪唔貴啦，反正都要開」、「養多兩隻攤分岩條數」。不過，亦有網民指「長毛貓其實開25-26度比佢地都夠」、「17度對佢地黎講會太凍」。

至於另一位$9,600電費的「苦主」，網民指可能與電線和冷氣機老化有關，「電線老化，冷氣機用耐咗，都會好食電，我屋企大裝修（重新拉過全屋電線連電箱）前/後張電費單明顯平左千幾蚊」。另外亦有網民估計可能與「電熱水爐」有關，「安裝了新的電熱水爐後，電費一直很高，因為電熱水爐根本沒有停過，一直在燒水」。