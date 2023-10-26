網上熱話｜網民力數YouTube 3宗罪 狠批迫人課金無所不用其極：廣告多到暈！

自從電子產品普及和推陳出新後，不少人的娛樂都由睇電視演變成睇不同的串流平台，而如果不想花太多時間追看電視劇或電影的話，相信睇YouTube都是不少人閒暇的娛樂愛好之一。惟早前有網民發文表示十分不滿YouTube現時的運作模式，狠批YouTube為了迫人課金而無所不用其極，更力數3宗罪苦呻現時每次睇YouTube都十分難受，引來大批網民熱議！

網民力數YouTube 3宗罪 不滿變賺錢平台 相信睇YouTube是不少人的娛樂習慣與愛好之一，平台的興起亦帶出了不少YouTuber及KOL，絕對可以說是引領著社會和潮流的變遷與進步，更有指現時的小朋友自細就識得在YouTube搜尋感興趣的影片。不過，YouTube在這十幾年間不斷革新與進步，當中就例如在影片中加入不同長度的廣告短片，如果觀眾不想在睇片時被廣告打斷，只可以選擇成為YouTube Premier的會員，每月交約$78的個人月費，又或是$138的家庭月費。正正是這些賺錢手法，引起廣大網民的不滿，更發文力數YouTube 3宗罪，狠批YouTube現時已徹底變成賺錢平台。

1.廣告多到暈 現時YouTube有很多不同類型的廣告，在影片開始前會播放長短不一的廣告，部分在播放幾十秒後有機會可以略過，而部分亦未有略過功能，必須睇足最少15秒，長則成分鐘。而除了在影片播放前會加入廣告，在觀看影片期間亦會有廣告彈出來，令網民苦呻「廣告多到暈」、「迫人睇垃圾廣告」，而且部分廣告基本上會播完又播，「一聽到就好X躁！」

2.鎖影片像數 有網民指內地的短片平台「Bilibili」一早已推出「登入／付費會員」的限定，指如果用戶未有登記帳號或付費，影片像數「已經鎖哂480p/720p以上​​」，而有網民指YouTube其實早已默默效法，揚言「之前試過局部唔俾免費仔睇1080p 60FPS，依家最新嘅係鎖1080p high bitrate，唔俾錢嘅話你個1080畫質會近似480/360​​」，意指用戶不付費的話，就只可以忍受畫質較差的影片。

3.隱藏負評數字 以往YouTube的其中一樣好處，是觀眾可以看到每條影片的正評和負評數字，惟自從YouTube自我進化後，現時觀眾只能看到每條片的正評人數，而負評的數字則被YouTube隱藏，令到觀眾不能透過正負評人數去預先衡量「條片值唔值得睇落去」。