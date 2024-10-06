相信不少人都視睇電影或電視劇為自己的消閒娛樂，但有時其實這些影視作品都會啟發到大家，部分對白更十分難忘。近日，有網民就在討論區上以「邊句電影電視對白無意中成為你人生座右銘？」為題發文，引來大批網民紛紛留言分享。 1. 「咩都可以輸，信心唔可以輸！」（TVB《天地豪情》，1998年）

2. 「咁多人死，唔見你死」（TVB《大時代》，1992年）

3. 「怯就會輸一世」（電影《激戰》，2013年）

4. 「life is a box of chocolate you never know what you are gonna get」（電影《阿甘正傳》，1994年）

5. 「人品好，牌品自然好」（電影《嚦咕嚦咕新年財》，2002年）

6. 「唔好成日望住人地尾燈，唔好比人帶住走，學識控制自己架車，行自己要行既路」（電影《車手》，2012年）

7. 「到咗依個年紀，你做咩仲要人明咩」（電影《激戰》，2013年）

8. 「人冇事先做到世界冠軍」（電影《頭文字D》，2005年）

9. 「越爛既牌越要俾心機打」（電影《嚦咕嚦咕新年財》，2002年）

10. 「You jump I jump」（電影《鐵達尼號》，1997年）

10.「You jump I jump」（電影《鐵達尼號》，1997年）

11. 「每個人都會經歷呢個階段，見到座山就想知道座山後面係咩，可能過到去你會發覺無乜特別，望翻過嚟，會覺得呢便仲好」（電影《東邪西毒》，1994年）