網上熱話｜網民外賣APP見有趣食評 大讚楊枝甘露份量夠多兼海底撈月：仲有回贈！

自從外賣平台出現後，不少人都習慣安坐家中或寫字樓嗌外賣，方便又唔會大熱天時行到出晒汗。不過，若然不幸遇到餐點問題時，外賣就難以像堂食一般，即場與店員反映和了解。早前有網民就在外賣APP上發現一則有趣食評，雖然食客俾足滿分5星，但其實就用緊一種苦中作樂的嘲諷態度反映意見。

網民外賣APP見有趣食評 相信不少人都習慣使用外賣APP，夠晒方便之餘亦唔洗日曬雨淋。不過，若然遇到餐點出狀況的話，或許就只能接受退款。早前，有網民在外賣APP發現一條有趣食評，兼附上圖片力證，引來網民搞笑回應。

楊枝甘露份量夠多兼有回贈 由食客上傳的食評中，可見他的外賣是一個用紙碗裝著的楊枝甘露，食客先給予滿分的5星好評，兼揀選「量大料足」、「價錢合理」等評論，惟他上傳的照片就內有乾坤！相中可見食客的楊枝甘露已經食到落底，最後幾啖竟然嚟個「海底撈月」，撈出一個港幣5元硬幣。

網民搞笑留言：良心食肆！ 食客在反映意見時，就用了幽默嘲諷的語氣，揚言這間糖水舖夠晒抵食，只因有糖水食之餘「仲有$5回贈」。而這則食評和照片亦會引起網民討論，有網民直指「又食又拎」、「洗一洗可以用啦，開心」、「下次落單要講明回贈另上」，亦有人笑稱這碗楊枝甘露「食到底先有金露」、「寶物沉歸底」。不過笑還笑，相信食客留呢條評論都係想警惕糖水舖注意衛生，只因「散銀好多菌，分分鐘比爛腳道友掂過」。