網上熱話｜網民怒轟男友：不敢打曱甴 不配做男人

每個人都有害怕的東西，尤其怕曱甴的，十個人中有7個、不分男女都會驚！一名女網民則認為男人應該要敢打曱甴，若然不敢，枉為男人。她近日在《爆料公社》以「會怕蟑螂的男生，根本不是男生」為題發文，她與男友拍拖年多，三個月前開始同居。最近她看到家中有曱甴出沒，便告訴男友，但他卻沒有任何回應。

驚 曱甴無資格識女仔？

直至前幾日某一晚，男友在浴室洗澡時突然尖叫，女網民衝入浴室查看個究竟，發現是有曱甴，她第一時間對男友說「見到就打死佢啦！」但男友害怕地說，「我唔敢打！」令她非常生氣：「我覺得，身為一個男仔驚曱甴，真係好冇用！作為男仔連最低標準打曱甴都做唔到，就唔好出嚟識女仔。」她繼續氣憤地說：「女仔咩事都要靠自己，做乜仲要識男仔？如果只為解決生理需要，不如約炮好過？」後來她去浴室捉曱甴，並將牠養在餐枱下的紙盒裡。不料，幾日後她男友不小心弄翻紙盒，曱甴走了出來，不知所向，又激起女網民的怒氣，兩人又再吵大鑊，她向男友怒吼：「身為一個男人驚曱甴，比我前度更無用！」男友當下「嬲爆」奪門而出，再沒回家。